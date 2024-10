Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 8 de outubro

O SANTO Santa Pelágia

O martirológio romano apresenta quatro santas com este nome. Esta, de hoje, era uma jovem de 15 anos, que, no princípio da perseguição do imperador Diocleciano, em 302, preferiu morrer por amor a Cristo do que entregar sua virgindade. Quando os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, que certamente a condenaria porque era cristã, Pelágia recebeu-os bem, e quando se propuseram levá-la dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa. Dado o consentimento pelo chefe da escolta, Pelágia dirigiu-se ao quarto e, desejosa de escapar dos ultrajes que a esperavam, infalíveis, e a temer pela virgindade que consagrara a Deus, não titubeou: subiu ao mais alto da casa em que vivia, em Antioquia, e de lá atirou-se ao chão.