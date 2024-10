Programe-se: confira agenda cultural nesta terça-feira, 8 de outubro (08/10)

Foto: Beto Amorim/Divulgação Fabrício da Rocha e Júnior Crato

O violonista Fabrício da Rocha e o flautista Júnior Crato, destaques da cena musical do Cariri, realizam o show "Selestrial", que homenageia o músico Hermeto Pascoal. O espetáculo é mais uma apresentação do projeto Jazz em Cena, que acontece gratuitamente desde 2015 com apoio do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O concerto conta com arranjos originais do mestre Hermeto.

Quando: terça-feira, 8, às 19 horas

terça-feira, 8, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D´Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D´Eu, 560 - Centro) Gratuito









Musicou Convida

Nesta terça-feira, 8, começa mais uma edição do Musicou Convida, programa da Sustenidos Organização Social de Cultura que convida artistas para desenvolver projetos artísticos e pedagógicos voltados para educadores, para a comunidade e para alunos do Núcleo Musicou. Até a quarta-feira, 10, a sanfoneira Lívia Mattos realiza oficinas de criação musical no Theatro José de Alencar.

Quando: 8, 9 e 10 de outubro, das 14h30min às 18h15min

8, 9 e 10 de outubro, das 14h30min às 18h15min Onde: Theatro José Alencar (rua 24 de maio, 600 - Centro)

Theatro José Alencar (rua 24 de maio, 600 - Centro) Gratuito

Parque Aliens

O Parque Aliens, nova atração infantil do RioMar Kennedy, já está disponível. Com ingressos que custam R$ 40, as crianças podem brincar no espaço que dispõe de pula-pula, piscina de bolinhas gigantes e infláveis com temática de alienígenas. O parque oferece 50% de desconto no valor do ingresso para PCDs.

Quando: segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingos, das 12h às 21 horas

Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

hopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto: R$ 40, vendas na bilheteria







Megabichos

Segue em cartaz a exposição na Caixa Cultural Fortaleza "Megabichos - Matemática Poética, Geometria Selvagem", do designer e artista plástico Marcos Scorzelli. A mostra, que conta com 14 esculturas grandes feitas em chapas de aço, tem inspiração na infância e nas memórias da convivência familiar do artista.

Quando: terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Seu Conrado

Está disponível no menu do restaurante Seu Conrado uma nova carta de drinks com 12 criações de diferentes sabores. A partir de R$ 16, é possível escolher entre três categorias: caipirinhas, drinks autorais e alternativas sem álcool. Entre as novidades, estão o "Garapada", que combina destilado com limões, tamarindo, rapadura e mel; e o "Fí do Geraldo", com gin, xarope, mix cítrico e angostura.

Quando: segunda-feira a sábado, das 11h às 23 horas; domingo, das 11h às 18 horas

segunda-feira a sábado, das 11h às 23 horas; domingo, das 11h às 18 horas Onde: rua Conrado Cabral, 711 - Monte Castelo