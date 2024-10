Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 9 de outubro

Com a Lua na casa espiritual e seguindo para a fase crescente, um forte desejo de expansão emocional tende a ganhar corpo, fazendo-lhe buscar experiências que lhe elevem do ponto de vista existencial. Procure não negligenciar as demandas do dia a dia.

É fundamental buscar quietude, mas tente evitar assumir uma postura antissocial. A Lua ingressa no setor íntimo, podendo lhe conectar com seus desejos e insatisfações, o que favorece um processo de transformação interior voltado ao autoaperfeiçoamento.

Convém demonstrar sensibilidade aos seus afetos, mas é preciso evitar alimentar vínculos de dependência. As relações e parcerias tendem a ganhar foco com a Lua entrando na fase crescente, enquanto emergem suas necessidades emotivas dentro dessas dinâmicas.

Leão 23/07 a 22/08

Tente zelar pela qualidade da comunicação com as pessoas próximas. Suas atenções tendem a se voltar para as demandas da rotina com a Lua no setor do cotidiano e entrando na fase crescente, o que aflora a necessidade de organizar a vida e cuidar de si mesma.