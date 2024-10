Não sabe por onde começar o skincare? V&A indica produtos iniciais

Foto: AdobeStock/divulgação Rotina de skincare inclui limpeza, tonificação, hidratação e proteção

Você, leitor, tem uma rotina de skincare? Ou melhor, sabe o que significa o termo? Traduzindo para o bom português, os "cuidados com a pele" são hábitos diários que visam manter a saúde da pele do rosto. Para isso, uma sequência de passos são incorporados ao dia a dia, como limpeza, hidratação e, mais importante, proteção solar.

De acordo com a dermatologista Melina Kichler, esses cuidados são "fundamentais", pois a pele "é a principal barreira de defesa contra o ambiente externo", como raios solares e poluição. Sendo assim, é importante manter "uma barreira cutânea preservada e saudável".

"É fundamental tanto para a saúde da pele, como para o manejo do envelhecimento — um ponto que as pessoas se preocupam bastante atualmente", elabora.

Passos básicos do skincare: limpeza, hidratação, tonificação e proteção

Para quem está começando, a médica indica quatro passos básicos: limpeza, tonificação, hidratação e proteção. No primeiro, a limpeza, a pessoa deve lavar o rosto utilizando um produto que se adeque ao tipo de pele, seja ela seca, sensível, mista ou oleosa. A variedade é grande e o processo pode ser feito com sabonetes, gel ou espuma de limpeza, e cleansing oil.

"Porém sem excessos. Não precisamos ficar limpando a pele o tempo inteiro, porque a partir do momento que lavo muito ela, ou tenho essa preocupação de estar lavando para controlar a oleosidade, acabamos retirando um pouco da barreira cutânea", explica. O indicado seria, portanto, lavar apenas duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite.

O segundo passo é a tonificação, com o objetivo de deixar a pele mais saudável. "Há vários tônicos no mercado que já funcionam como tratamento. Eles têm ativos que ajudam a tratar a pele, hidratar e controlar os poros".

Por falar em hidratação, esta é a próxima etapa, "mesmo para aqueles que possuem a pele oleosa". "É um receio ficar com a pele oleosa, principalmente no Ceará. Mas pele hidratada é diferente de uma pele oleosa", elucida a médica

Por último, o passo mais importante: proteção solar. "(O protetor) é o principal produto dentro de uma rotina, porque ele vai proteger tanto contra o envelhecimento precoce, como contra o câncer de pele. Digo que é o melhor investimento de forma preventiva", sustenta.

Para saber o produto ideal para o seu rosto, a Dra. Melina indica a consulta com um especialista, pois cada pele tem "características que precisam ser avaliadas". "Por exemplo, uma pele oleosa pode ser desidratada, ou sensível. O que vemos na prática é que pacientes com este tipo de pele acabam ressecando e sensibilizando ela por se basear em uma única característica", pontua.

Isso não significa que é proibido utilizar indicações. Mas é necessário conhecer minimamente as demandas e características de sua pele para aceitá-las. Se você esteja buscando novos produtos para experimentar, a lista a seguir traz produtos indicados pela equipe do Vida&Arte. Confira e, caso tenha interesse, consulte seu dermatologista:

Limpador facial

Sabonete Hidratante Facial Gokujyun Face Wash, Hada Labo

O sabonete facial é indicado por esta repórter. Com 110g, tem a proposta hidratante e reúne três tipos de ácido hialurônico. Promete maciez da pele e é indicado para todos os tipos de pele.

Onde encontrar: Amazon Prime

Amazon Prime Quanto: R$ 65,90

Gel de Limpeza GL-02, Principia

Este gel de limpeza é indicado por Raquel Aquino, repórter do V&A. Segundo o fabricante, ele é indicado para peles sensíveis e tem como objetivo controlar a oleosidade, melhorar o viço, reduzir o tamanho dos poros e remover impurezas. Como pontos positivos, a repórter destaca a limpeza suave e a durabilidade do produto.

Onde encontrar: www.principiaskin.com

www.principiaskin.com Quanto: R$ 44





Hidratante

Epidrat Calm, Mantecorp

Parte importante da rotina de skincare, o hidratante facial indicado pela coordenadora do V&A, Lara Montezuma, é o Epidrat Calm. Ele tem a função de restaurar, acalmar e hidratar com fórmula hipoalergênica. De acordo com a indicação, o produto cumpre o que promete, é emoliente e funciona para peles sensíveis.

Onde encontrar: Amazon Prime

Amazon Prime Quanto: R$ 68,79

Gel Hidratante Facial Algas Marinhas, The Body Shop

Mais uma indicação da repórter Raquel Aquino e também na textura em gel: o hidratante Algas Marinhas da The Body Shop. De acordo com a marca, o produto tem como objetivo restaurar o equilíbrio da pele. Além disso, é um produto vegano. O produto pode ser usado na rotina do dia e da noite, sem deixar uma sensação pegajosa na pele. O gel hidratante é indicado para peles mistas.

Onde encontrar: site e lojas físicas da The Body Shop

site e lojas físicas da The Body Shop Quanto: R$ 79,90





Protetor Solar

Super Moisture Gel, Skin Aqua

Lara Montezuma, coordenadora do V&A, indica o protetor Super Moisture Gel, que tem FPS 50 e proteção UVA E UVV. Com 110g, o produto tem embalagem maior do que os demais filtros. Ela diz que, apesar do preço elevado, vale o teste pelo rendimento e versatilidade do produto.

Onde encontrar: Amazon Prime

Amazon Prime Quanto: R$ 94,99

Filtrum Protetor Solar Ultra Seco, Filtrum

Esta indicação é feita por Renato Abê, editor-chefe do V&A. O produto é produzido especialmente para pele brasileira, com controle da oleosidade. Segundo Abê, mesmo com a promessa do toque seco, é ótimo para pele sensível.





Tônico

Tônico Renovador, Sallve

Outra contribuição da repórter Raquel Aquino para esta lista: é a vez do Tônico Renovador da Sallve. O produto vem com os ácidos glicólico, málico e lático na composição. De acordo com a marca, o tônico irá renovar e uniformizar a pele sem ressecar, suavizando cicatrizes de acne, manchas e linhas finas, além de hidratar. Ela afirma que sente que o produto diminui os poros como prometido, mas ressalta que não sentiu muita diferença em relação às manchas.

Full Fit Propolis Synergy Toner, COSRX

Não poderíamos falar de skincare sem trazer um produto coreano na lista. O COSRX Full Fit Propolis Synergy Toner é um tônico sul-coreano que tem em sua composição ingredientes como mel e própolis de abelha preta.

Essa indicação foi recebida pela repórter Eduarda Porfirio, do Vida&Arte, da jornalista Letícia Feitosa. Apesar do preço elevado, o produto rende bastante.