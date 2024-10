Pessoal do Ceará: Teti é celebrada em show coletivo no Cineteatro São Luiz

Foto: Fabiano Jr./Divulgação Téti é homenageada em show coletivo no São Luiz; na foto, cantora participou de show do projeto "Futuro e Memória" em Juazeiro do Norte

Nome importante da geração conhecida como Pessoal do Ceará, a cantora Téti é homenageada nesta quarta-feira, 9, em show coletivo realizado no Cineteatro São Luiz. A apresentação ocorre às 19 horas e celebra os 80 anos da cearense. Os ingressos seguem à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Intitulado “Téti 80 Anos - Ave Mãe da Canção Cearense”, o espetáculo é dirigido por Pedro Rogério, filho da cantora e professor e pesquisador de História da Música Cearense da Universidade Federal do Ceará (UFC). Destaque da noite, Téti também cantará na celebração musical. O repertório do show passeia pelos seus principais trabalhos.

O espetáculo reúne mais de 18 artistas para homenagear Téti — e cada cantor está relacionado de algum modo à cantora. Participam do show nomes como Rodger Rogério, Fausto Nilo, Edmar Gonçalves, Rogério Franco, Pingo de Fortaleza, Marcos Lessa, Idilva Germano, Flávia Rogério (filha de Téti) e Julia Fiore (neta).

Além disso, sobem ao palco Calé Alencar (que já produziu shows de Téti), Bárbara Sena, Clara Dourado, Cristiane Holanda, Dalwton Moura, Davi Silvino, Henrique Beltrão e Tailândia Montenegro. Segundo Pedro Rogério, houve o interesse também de chamar artistas cujos pais têm legado na música, como Sena (filha de Tarcísio Sardinha), Dourado (filha de Calé Alencar) e Silvino (filho de Izaíra Silvino).

A banda-base conta com o maestro Luciano Franco (contrabaixo, arranjos, adaptação de arranjos e direção musical), Adriano Oliveira (teclado), Alan Kardec (guitarra, viola de 12 e bandolim), Rogério Franco (violão), Ígor Ribeiro (bateria), Rodrigo BZ (percussão, vocais e gaita) e Julia Fiore (vocais e percussão).

O repertório reúne canções do disco “Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem” (1973), que ficou conhecido como “Pessoal do Ceará”; do álbum “Chão Sagrado” (1975), de Téti e Rodger Rogério; do LP “Equatorial” (1979); do disco “Téti do Pessoal do Ceará”; do CD “Nós Um” e de discos coletivos dos quais Téti participou, como “Futuro e Memória” 1 e 2.

O show coletivo começou a ser idealizado a partir do contato de pessoas da área de produção em Fortaleza com Pedro Rogério. Havia o interesse em realizar uma homenagem à Téti diante da chegada de seu aniversário de 80 anos e, para além de ser filho da cantora, Rogério também foi procurado por já ter produzido um disco dela.

Inicialmente, ao questionar Téti sobre a possibilidade de um show em sua homenagem, Pedro Rogério ouviu da cantora que “não haveria necessidade”. Entretanto, depois de ser procurado tantas vezes para a realização do evento, ele perguntou à artista se teria algum problema realizar o show. Téti, então, permitiu a homenagem.

O intuito inicial era que o show compusesse a programação do projeto “Dentro do Som”. Na proposta, a plateia assiste à apresentação no próprio palco do Cineteatro São Luiz, implicando em um público de apenas 80 pessoas. Entretanto, os ingressos rapidamente foram esgotados, o que provocou o aumento da capacidade para novos espectadores.

“A importância da Téti para a música cearense é de várias ordens, sendo uma delas sua presença em um meio extremamente masculino nas décadas de 1960 e 1970. Ela manteve o brilho dela, não ficou apenas como a ‘mulher do Rodger’ no período em que ficou casada. Teve seu protagonismo na qualidade de intérprete, com três discos solo. Ela fez sua carreira de maneira muito genuína, nunca almejou ser um sucesso de vendas de discos. Ela soube manter seu brilho nesse meio”, descreve Pedro Rogério, que também ressalta sua qualidade musical.

Quem também aponta a qualidade de Téti é a cantora Idilva Germano, uma das participantes da homenagem. Ela ressalta como a obra da cearense tem um significado especial por representar a primeira voz feminina do Pessoal do Ceará e por mostrar a capacidade de profissionalização na música.

“Mesmo tendo optado por voltar a Fortaleza (quando o 'sucesso' obrigava músicos a se fixarem no eixo Rio-São Paulo), Téti manteve sua bela carreira, dividida entre a família e os palcos, com um público fiel e entusiasmado. Me identifico muito com a Téti nesse sentido. E mais que tudo: Téti é cantora excepcional, afinadíssima, com um timbre especial, uma voz potente que emociona a cada interpretação”, exclama.

Idilva Germano destaca a “honra e alegria” de participar “de uma festa de música boa e de encontro de amigos e admiradores”. “Estarei lá cantando e tietando nossa diva!”, garante.

Estrela da noite, Téti classifica o show como “um ato amoroso”: “É um ato carinhoso e amoroso que me deixa muito feliz. As minhas expectativas para o show são maravilhosas, porque sei que quem participa está indo com amor. As pessoas que assistirão ao show reconhecem nós, artistas da terra. A expectativa é totalmente positiva. Sei que será maravilhoso”.



Téti 80 Anos