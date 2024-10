Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 9

Foto: Reprodução/Instagram @donafransquinha Dona Fransquinha

A pizzaria Binge, do Conjunto Ceará, recebe nesta quarta-feira, 9, o show de humor da Dona Fransquinha. Destaque na cena "do riso", a personagem criada por Makson Andrade é uma cabeleireira que sonha entrar na alta sociedade através de um casamento com um homem rico. Dona Fransquinha foi vencedora do Festival de humor Feijão e Cia e participou de inúmeros programas de TV, como o Domingo Legal.

Quando: quarta-feira, 9, às 20 horas

quarta-feira, 9, às 20 horas Onde: Binge (rua 103, 12a - Conjunto Ceará II)

Binge (rua 103, 12a - Conjunto Ceará II) Quanto: R$ 10; vendas no Sympla

R$ 10; vendas no Sympla Mais informações: Instagram





Memórias do Parir

A atriz Ana Paula Prudêncio realiza, pela última vez, nesta quarta-feira, 9, o espetáculo "Luzia, Memórias do parir", no Teatro Dragão do Mar. A peça, que se inspira na linguagem circense, aborda a violência obstétrica, que vitimiza milhares de mulheres no Brasil. Usando como recurso o tecido acrobático, a montagem usa relatos de familiares da intérprete que são colocados em cena para o debate da violência comum no advento do parto.

Quando: quarta-feira, 9, às 19h30min

quarta-feira, 9, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), vendas no Sympla e na bilheteria do teatro





Parque Gato Galáctico

O Parque Gato Galáctico, inspirado no canal homônimo do youtuber Ronaldo de Azevedo e Souza, está disponível no Iguatemi Bosque. O espaço conta com atividades destinadas para o público infantil.

Quando: até 26 de novembro, das 10 às 22 horas

até 26 de novembro, das 10 às 22 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 50; vendas na bilheteria

Luiz Gonzaga: 110 Anos do Nascimento

A exposição interativa "Luiz Gonzaga: 110 Anos do Nascimento", disponível no RioMar Fortaleza, chega aos últimos dias em cartaz. O espaço celebra o legado do "Rei do Baião" por meio da seleção do autor e curador paraibano Paulo Vanderley, que selecionou vídeos raros, fotografias históricas, documentos e objetos pessoais de Luiz Gonzaga a fim de provocar uma imersão no público. A mostra ocupa espaço de 300 m².

Quando: até domingo, 13, 19, das 10 às 22 horas

até domingo, 13, 19, das 10 às 22 horas Onde: Praça Central do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500)

Praça Central do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500) Gratuito