Biblioteca Pública realiza mais de 15 lançamentos de obras inéditas

Foto: Gabriel Sousa/Divulgação Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) celebra o Dia Nacional do Livro

No dia 29 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Livro, data criada para celebrar a diversidade da produção literária do País, seus autores e obras. Com o objetivo de promover a difusão de publicações de autores independentes, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza neste mês uma série de lançamentos inéditos.

Das mais diversas temáticas, que vão desde política e filosofia a romance e regionalidade, incluindo obras voltadas para o público infanto-juvenil, o mês de outubro tem intenso calendário de eventos gratuitos.

Iniciando nesta quinta-feira, 10, às 18 horas, a programação de lançamentos é inaugurada com "Trágico Teatro Contemporâneo", obra de Carmem Gadelha. O livro explora os limites da linguagem teatral e reflete sobre as complexidades das narrativas atuais.

Ainda esta semana, no domingo, dia 13, às 14 horas, Liduina Vidal lança a obra infantil "Os Guardiões da Sabedoria".

Na próxima quinta-feira, 17, às 18 horas, Luciano Dídimo lança o livro de sonetos "A Rosa de Pérola - Sonetos Preciosos". "Esses poemas são o resultado de uma exploração profunda dos diversos ritmos e métricas que as rígidas regras do soneto permitem", afirma o autor.

Patricia Veloso apresenta o livro infanto-juvenil "Maria a menina que gostava de cirandas", no dia 20, às 16 horas. Já no dia 24, Cris Cysne lança "O Livro dos Beija-flores: Raízes, Flores, Asas e Voos", às 18 horas.

Encerrando a programação de lançamentos literários da Bece, o equipamento cultural juntamente com o Coletivo Mulherio das Letras realiza o evento "Livro Viva". O momento acontece no dia 31, às 18 horas, quando serão lançadas 14 obras de autoras mulheres.

"A união do grupo de mulheres escritoras tem como objetivo fortalecer o acesso à leitura e ao conhecimento, ampliando cada vez mais o número de leitores que se beneficiam dos livros", aponta Patrícia Cacau, mediadora da atividade.

Os livros que serão lançados na atividade são: "Pedro e o São João" de Lucirene Façanha; "Chuviscando Poesias" de Conceição Soares; "Quintais" de Patrícia Cacau; "Cartas para Ninguém" de Francy Lima; "Peregrinos Ensaios" de Emília Passos; "MetamorfoseAr...se" de Cris Rosa; "Poeminhas Concretos" de Rosalina Moraes.

Tem ainda "Reflexões Íntimas" de Leide Freitas; "Metamorfose Poética" de Cris Menezes; "Acolhendo as Diferenças" de Luiza Carvalho; "O Buraco das Araras" de Lívia Castro; "Guerra no Sertão" de J. Cavalcante; "Estrela Fatal" de Carla Castro e "O Arcano da Montanha" de Lara Vainstok.

Programação de lançamentos de livros na Bece

"Trágico Teatro Contemporâneo"

Autora: Carmem Gadelha

Quando: quinta-feira, 10, às 18 horas

"Os Guardiões da Sabedoria"

Autora: Liduina Vidal

Quando: domingo, 13, às 14 horas

"A Rosa de Pérola - Sonetos Preciosos"

Autor: Luciano Dídimo

Quando: quinta-feira, 17, às 18 horas

"Maria a menina que gostava de cirandas"

Autora: Patricia Veloso

Quando: domingo, 20, às 16 horas

"O Livro dos Beija-flores: Raízes, Flores, Asas e Vôos"

Autora: Cris Cysne

Quando: quinta-feira, 24, às 18 horas

Evento "Livro Viva"

Quando: quinta-feira, 31, às 18 horas





Lançamentos de livros na Bece

Quando: dias 10, 13, 17, 20, 24 e 31 de outubro

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Programação gratuita; consultar valores dos livros e mais informações: bece.cultura.ce.gov.br