Cronista do O POVO lança livro infantil na Estação das Artes

Foto: Robyson Alves /Divulgação Com o lançamento de "Brincadeira de Cantar" o livro ganhou trilha sonora nas plataformas de música e conta com a interpretação da cantora Tóri e produção de Cláudio Mendes

"Escrever é um reflexo do espírito andarilho que sente a necessidade de ir ao encontro de outras pessoas pelo mundo. Desde garoto trago comigo esse modo de significação da vida". Foi a partir da busca do sentido entre as palavras que o jornalista e escritor Flávio Paiva alcançou o caminho da composição e literatura infantil.

Para celebrar os 25 anos no segmento, neste domingo, 13, ele promove o lançamento de mais uma produção. Além da estreia do seu novo livro "Brincadeira de Cantar - Teatro Musical Infantil", o cronista do O POVO idealiza um show com as músicas presentes na obra.

O evento gratuito intitulado "Tóri canta Flávio Paiva" está previsto para às 11h40min, na Estação das Artes. A apresentação é liderada pela cantora Tóri, que já interpretou as canções do livro durante a gravação do álbum musical do projeto, já disponível no Spotify.

abrir (Foto: Valber Benevides /Divulgação)Com o lançamento de "Brincadeira de Cantar", o escritor Flávio Paiva celebra 25 anos atuando na área da literatura e música infantil (Foto: Valber Benevides/Divulgação)Com o lançamento de "Brincadeira de Cantar", o escritor Flávio Paiva celebra 25 anos atuando na área da literatura e música infantil

Como Fábio descreve, o livro reúne composições, literatura e questões ambientais, retratando a jornada de Titico, um preá da caatinga ameaçado de extinção, em busca de novos sons e do sentido do brincar.

Com ilustrações de Valber Benevides e partituras de Tarcísio José de Lima, o livro é uma homenagem à diversidade natural e cultural da caatinga. O autor também destaca que a escolha pela linguagem usada no livro foi pensada como facilitadora para o alcance da obra. "O fato de aproximar literatura e música tem facilitado com que muitas escolas trabalhem a dramatização dos meus livros voltados para crianças e adolescentes", revela.

Ele também aponta a parceria para o desenvolvimento de um texto voltado à dramaturgia. "Em um dos textos complementares publicados no livro, o dramaturgo Rafael Martins, do Grupo Bagaceira, realça a troca que faço dos diálogos tradicionalmente utilizados no teatro pela contação de histórias combinadas com canto e dança", completa.

As duas décadas e meia dedicadas a obras infantis permitiram a Flávio produzir mais de 15 livros e cerca de 50 composições, assim como a sua contínua produção de escritos e músicas para o público adulto também. Nesta trajetória algumas parcerias ajudaram a realizar seus trabalhos. Para a apresentação na Estação das Artes não foi diferente: o escritor contou com o suporte do músico e produtor musical Claudio Mendes e da cantora indígena e professora Tóri, que canta as composições do "Brincadeira de Cantar".

abrir (Foto: Valber Benevides/Divulgação)Com o lançamento de "Brincadeira de Cantar", o escritor Flávio Paiva celebra 25 anos atuando na área da literatura e música infantil

Além da voz, Tóri colaborou diretamente na produção musical ao lado de Cláudio Mendes, que assina a direção musical do espetáculo. O projeto também é acompanhado do Palhaço Batuta, que tem o trabalho voltado às artes de rua e à cultura nordestina. Completam o projeto os músicos Dandu Azevedo (bateria), Daniel Lima (guitarra), Felipe Giffoni (trombone), Yago Fernando (teclados) e Thais Costa (percussão).

"As parcerias nascem a partir da atração poética, musical e existencial. Há anos acompanho a genialidade do Cláudio Mendes, como músico, e foi ele quem me apresentou a talentosa Tóri. Entreguei a eles a produção musical da parte do livro feita de cantigas. Eles agregaram muito, mas muito mesmo, com sonoridades e arranjos que alegraram o meu coração", destaca, Flávio. "O envolvimento da Tóri e do Claudinho foi tão intenso, tão verdadeiro e de tanta qualidade que eles acabaram me dando a alegria de ser parceiro deles em várias composições, inclusive a música que dá título ao livro, que tem letra minha e melodia da Tóri", relembra.

Feliz com o resultado, Cláudio Mendes revela como foi feita a produção do projeto musical e revela como Tóri também contribuiu nesta etapa. "A produção foi feita em casa, no meu home studio, com minha companheira Vitória. Sua sensibilidade para a educação infantil trouxe sugestões valiosas, e ela se envolveu como produtora, ajudando a ajustar melodias e letras", comenta.

Mesmo com o desenvolvimento positivo, Claudio Mendes aponta que surgiram desafios pelo caminho, mas a partir da troca de ideias e conversas o projeto foi ganhando forma. "O maior desafio foi sincronizar as agendas, pois em algumas semanas tudo se acumula. Apesar das urgências, eu buscava manter a leveza ao pensar no disco e me conectar com minha criança interior e com as crianças que iriam ouvir", ressalta.

O repertório do show deste domingo, 13, inclui tanto canções inéditas do livro quanto músicas da trajetória de Flávio Paiva, como "Amarelinha" e "Fortaleza - de dunas andantes à cidade banhada de sol". "O show na Estação celebrará esse processo repleto de emoções, com uma banda incrível que já esteve em outros trabalhos do Flávio, eu tocando e a Tóri cantando. A abertura será com Dona Zefinha, referência na música infantil. Será um momento lindo, convidando todos a escutarem as músicas e descobrirem novas emoções", aponta Cláudio.

abrir (Foto: Robyson Alves /Divulgação)Com o lançamento de "Brincadeira de Cantar" o livro ganhou trilha sonora nas plataformas de música e conta com a interpretação da cantora Tóri e produção de Cláudio Mendes

Com grandes expectativas para o lançamento, Flávio Paiva também destaca que será possível adquirir o livro no local e frisa que o show de Tóri e a banda, assim como a exposição das ilustrações da obra, serão dois momentos especiais no dia. Entretanto, ao relembrar sua carreira, ele destaca outros momentos.

"Todos os momentos dessa trajetória são significativos, especialmente pela cooperação das pessoas e a construção que me guiou na produção infantil, desde o nascimento dos meus filhos, Lucas e Artur, quando fiz um disco para cada um. O momento mais marcante foi o aceite da cantora Olga Ribeiro e dos músicos Tarcísio Sardinha e Adelson Viana nos impulsos iniciais da minha jornada", ressalta.



Show e lançamento do livro "Brincadeira de Cantar"

Quando: domingo, 13, a partir das 11h40min

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Instagram: @tori.teixeira e @claudio_mendes



Livro ilustrado

O que: livro com 80 páginas incluindo partituras e textos complementares

Quanto: R$ 69

Instagram: @flaviopaiva59

Álbum "Brincadeira de Cantar"

Onde: Spotify