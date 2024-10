Festival de teatro acessibiliza obras culturais para crianças e bebês

Foto: Flávia Almeida/Divulgação "Borboletário - teatro para bebês", do Grupo Zepelim de Teatro para Bebês

Marcada para acontecer entre os dias 11 a 29 de outubro, a 13ª edição do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC) apresenta obras teatrais, músicas, oficinas e debates para crianças. Com montagens divertidas que usam do lúdico para criar reflexões, o evento passa por Fortaleza (entre os dias 11 e 13), Sobral (17 a 19), São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Quixeramobim (27 a 29).

O ator Jota Júnior, produtor do grupo cearense Pavilhão da Magnólia, destaca que a proposta do TIC é "imensa", visto que o acesso à Cultura é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "É um direito, como a saúde e educação. Estimular o acesso do teatro, das artes visuais, da dança e da música é fundamental", reforça.

"Podemos pensar o teatro para as infâncias do Ceará antes e depois do TIC, pois desde sua criação em 2010, (o evento) é uma referência para a cena local, mas também possibilita acesso a trabalhos e artistas de diversas localidades", argumenta o artista do Pavilhão, que abre o festival com a estreia de "A Viagem do Barquinho".

A montagem marca a retomada da parceria com o diretor Miguel Vellinho depois de dez anos da estreia de "Ogroleto". A ideia de apresentar a peça referida acima partiu de uma provocação do dramaturgo e tomou forma com ensaios que aconteceram de forma presencial e on-line.

Emídio Sanderson, diretor do TIC, afirma que proporcionar o contato de crianças com linguagens artísticas diversas é cada vez mais essencial na era hiper conectada em que vivemos. "As tecnologias de comunicação e informação são os principais meios de acesso à Cultura das crianças. São conteúdos que não pensam no desenvolvimento, em como podem estar impactando negativamente o desenvolvimento físico-mental-emocional das nossas novas gerações", pontua Emídio. "Essas tecnologias tiram das crianças a presença física, o contato social e a convivência", finaliza o também produtor cultural.

Além de espetáculos e atividades voltadas para o público infantil, o festival traz montagens dirigidas para bebês como as peças "Borboletário", do grupo cearense Zepelim, e "Kwait e Jaí", da companhia Bebelume (DF). "As crianças de zero a cinco anos são capazes de se conectar com poéticas mais abstratas, com dramaturgias mais complexas e poéticas", conta Clarice Cardell, diretora artística do grupo brasiliense.

Segundo a dramaturga, as obras são destinadas para os espectadores que ainda estão na primeira infância são caracterizadas pela aproximação mais intimista com o público. "É importante esse encontro de verdade, essa intimidade e proximidade física. A partir dessas duas premissas é possível fazer obras de teatro para a primeira infância de muitas linguagens", explica Clarice.

"Não existe exatamente uma fórmula, existe uma pesquisa verdadeira do artista de tentar se aproximar desse público e se conectar com ele. É fundamental que tenham artistas realmente comprometidos com a pesquisa, em ir para as creches, apresentar junto com eles, para conseguir entender efetivamente quais são as possibilidades de expressão e de comunicação", detalha a artista brasiliense.

A diretora artística do grupo Bebelume também defende que esse contato com a arte aconteça ainda na primeira infância, porque impacta a "construção de identidades". "É uma missão trabalhar para o público da primeira infância. Entendemos que, por mais que tenha suas limitações de compreensão ou de fruição artística, tem um potencial de encontro poético com o artista surpreendente".





13º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará

Quando: 11 a 29 de outubro de 2024 em Fortaleza (11 a 13), Sobral (17 a 19), São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Maracanaú (27 a 29)

11 a 29 de outubro de 2024 em Fortaleza (11 a 13), Sobral (17 a 19), São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Maracanaú (27 a 29) Mais informações: festivaltic.com.br ou @festivaltic





Confira a programação do festival em Fortaleza

PROGRAMAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO

Quando: sábado, 12 de outubro

16h - DJ Mia e sua gatarada (CE)

Onde : Arena Dragão do Mar (r. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Arena Dragão do Mar (r. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



16h30 – “Kwat e Jaí” - Bebelume (DF)



Onde: Teatro Dragão do Mar (r. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (r. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito com retirada de ingressos na bilheteria a partir das 16h

Limite de público: 30 bebês acompanhados



16h30 - DJ Mia e sua gatarada (CE)





Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) Gratuito sem necessidade de ingresso. Sujeito à lotação



17h - “Kish Kush” – Cia Teatrodistinto (Itália)



Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Gratuito com retirada de ingressos a partir das 16h do dia da apresentação



17h - DJ Miau e sua gatarada (CE)



Onde: Pátio externa da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito sem necessidade de ingresso



18h - “Pluft, o Fantasminha” - Cia PeQuod (RJ)



Quando: Teatro da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria da CAIXA Cultural a partir das 16h





19h – “Festa de Criança” - Natasha Faria e banda (CE)

Onde: Pátio externa da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema))

Gratuito sem necessidade de ingresso



Das 17h às 19h - Feira de Troca Brinquedos de Livros e Oficinas de Confecção de Bonecos com Tampinhas de Garrafa PET



Onde: Pátio externa da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



Dia 13 de outubro



16h - DJ Mia e sua gatarada (CE)

Onde: Arena Dragão do Mar (r. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema))

Gratuito sem necessidade de ingresso



16h30 – “Kwat e Jaí” - Bebelume (DF)

Onde: Teatro Dragão do Mar (r. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito com retirada de ingressos a partir das 16h do dia da apresentação

Limite de público: 30 bebês acompanhados

16h30 - DJ Mia e sua gatarada (CE)

Onde: Hub Cultural Porto Dragão 9(rua Bóris, 90 - Centro)

Gratuito sem necessidade de ingresso



17h - “Kish Kush” – Cia Teatrodistinto (Itália)

Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Gratuito com retirada de ingressos a partir das 16h do dia da apresentação



17h - DJ Miau e sua gatarada (CE)

Onde: Pátio externa da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito sem necessidade de ingresso



18h - “Pluft, o Fantasminha” - Cia PeQuod (RJ)

Onde: Teatro da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito com retirada antecipada de ingressos na bilheteria da CAIXA Cultural a partir das 16h do dia da apresentação



19h – PIM PAU (Argentina)

Onde: Pátio externa da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito sem a necessidade de ingresso

17h às 19h Feira de Troca de Livros e Brinquedos; Oficinas de Confecção de Bonecos com Tampinhas de Garrafa PET

Onde: Pátio externa da CAIXA Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)