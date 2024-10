Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 10 de outubro

O ANJO Harahel

Cura a esterilidade das mulheres; faz os filhos serem submissos e respeitosos para com os pais; domina sobre os tesouros, as casas de câmbio, os fundos públicos ou arquivos, as bibliotecas e os gabinetes raros e preciosos; tem influência sobre a imprensa, as livrarias e todos os que se ocupam de semelhantes negócios. Transmite o amor da estudo e do comércio, dando caráter bom e generoso, serviçal e simpático.