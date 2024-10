Programe-se: confira a agenda cultural desta quinta-feira, 10 de outubro (10/10)

Candlelight

Quando: terça-feira a domingo, das 12 horas às 17 horas

terça-feira a domingo, das 12 horas às 17 horas Onde: Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito





Aladdin

O Grupo Catavento de Teatro apresenta "Aladdin - O Espetáculo". A companhia revisita o clássico conto de um jovem ladrão de bom coração que se apaixona por uma princesa. Ele se envolve em uma trama que o levará a descobrir um mundo mágico.

Quando: sábado, 12, às 17 horas

sábado, 12, às 17 horas Onde: Associação Atlética Banco do Brasil (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)

Associação Atlética Banco do Brasil (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Sympla





Tributo ao Rock

O tradicional Bloco do Eu Sozinho retorna a Fortaleza para um tributo ao rock nacional. Com mais de 300 edições em 60 cidades brasileiras, o evento promove uma noite de cinco horas de show em homenagem às bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Engenheiros do Hawaii, Skank e Paralamas do Sucesso.

Quando: sexta-feira, 11, a partir das 22 horas

sexta-feira, 11, a partir das 22 horas Onde: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40; vendas no Sympla





Bruna Louise

Destaque da comédia stand-up no Brasil, a humorista Bruna Louise faz três shows em Fortaleza nesta sexta-feira, 11. Em seu solo, intitulado "Ela Tá Correndo Atrás", a artista combate preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela.

Quando: sexta-feira, 11, às 18h, 20h e 22 horas

sexta-feira, 11, às 18h, 20h e 22 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no Uhuu





Antonio Candido

O Cinema do Dragão exibe o documentário "Antonio Candido, Anotações Finais". A obra fala sobre o sociólogo, crítico literário e professor brasileiro Antonio Candido (1918 - 2017). Quando morreu, aos 98 anos, deixou 74 cadernos inéditos que são visitados na produção.

Quando: quinta-feira, 10, às 18 horas

quinta-feira, 10, às 18 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria





Encontro das Sanfonas

O Iguatemi Hall é palco do Encontro das Sanfonas neste sábado, 12. O evento celebra a música regional com as presenças de Waldonys, Dorgival Dantas e Flávio José, representantes de três estados nordestinos. Waldonys é um dos principais nomes do forró no Ceará.

Quando: sábado, 12, a partir das 19 horas

sábado, 12, a partir das 19 horas Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 85; vendas no site Bilheteria Virtual e Iguatemi Hall





Emiliano Queiroz

O Museu da Fotografia estendeu até novembro a duração da mostra “Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo”. A exposição recorda a vida e trajetória do ator Emiliano Queiroz, cearense natural de Aracati e que faleceu na última semana. Dentre fotografias inéditas, cartazes de peças, espetáculos e filmes, além de prêmios, a exposição traz um apurado da carreira do cearense que marcou o teatro, cinema e televisão em todo o País.