Dia das Crianças: conheça 4 restaurantes que unem sabor e diversão

Foto: RODRIGO MORAES/Divulgação Restaurante Mundo Animal

Com a chegada do Dia das Crianças, em 12 de outubro, surge a necessidade de programar diversões com os pequenos que vão além da rotina. Restaurantes temáticos que trazem personagens como o Homem-Aranha, Stitch de Lilo&Stich, Elsa de Frozen entre outros, se tornaram tendência na Capital.

Para Luciano Andrade, funcionário da adminsitração dos restaurantes Reino do Nunca e Elliot, estabelecimentos que trazem o entretenimento como parte do serviço refletem diretamente na experiência do consumidor. “Impacta bastante porque te leva a um mundo de conto de fadas, que se você se deixar levar, sem dúvida viverá uma experiência de estar dentro de um filme”.

“O grande diferencial sem dúvida é a atmosfera do lugar, com shows e personagens transitando entre os clientes, traz o brilho no olho tanto para o adulto como principalmente para as crianças”, destaca Luciano. Os espaços unem entretenimento a um cardápio saboroso, pensado para agradar a todas as faixas etárias.

O Comes&Bebes traz uma lista de locais que além de boa gastronomia, divertem a criançada. Confira:







Reino do Nunca

“Um mundo ideal”, como diz o refrão da música de mesmo nome do filme Aladdin, é o que o público encontra no restaurante Reino do Nunca. Localizado no Porto das Dunas, em Aquiraz, a 25,8 quilômetros de Fortaleza, o estabelecimento propõe um mergulho nos contos de fadas da Disney, que fizeram parte da infância de diferentes gerações, por meio de cenários interativos e apresentações teatrais.

Com três ambientes distintos, o espaço é um grande castelo de princesa com três ambientes distintos disponíveis para interação com o cenário e fotos. O primeiro é a ala dos piratas, onde há um grande navio, com criaturas marítimas e um cenário interativo de sereia com uma calda para fotos. O outro espaço é uma cidade de faroeste, com locais como mercearias, bares e hoteis coloridos e com a arquitetura típica de filmes do gênero.

Por último, o restaurante traz a “Caverna do Dragão”, cenário subterrâneo com direito a dragão, cobra e resgate da princesa. As apresentações teatrais completam o entretenimento fornecido pelo espaço, com peças que trazem personagens Anna e Elsa de “Frozen”, entre outros.

O cardápio do estabelecimento oferece rodízio de pizzas de diversos sabores como carne de sol com queijo coalho, salmão com couve crispy, tilápia e quatro variedades de pizzas doces como kitkat de morango, floresta negra, chocolate com doce de leite e bis.

Quando: de terça a domingo, das 18h às 22h



de terça a domingo, das 18h às 22h Onde: Via Arterial Um, 2544 - Quarta Etapa, Aquiraz



Via Arterial Um, 2544 - Quarta Etapa, Aquiraz Quanto: Promoção de R$ 99,90 para adultos e crianças; rodízio não inclui bebidas



Promoção de R$ 99,90 para adultos e crianças; rodízio não inclui bebidas Instagram: @reinodonunca





Elliot

O ambiente do restaurante Elliot Magia mimetiza o Beco Diagonal de “Harry Potter”, localização fictícia que funciona como centro comercial no mundo bruxo dentro da franquia de livros e filmes britânicos. A entrada do espaço imita a biblioteca de Hogwarts e o salão interno é uma réplica do salão onde Harry, Rony e Hermione faziam suas refeições quando eram estudantes da escola de magia de bruxaria.

Além disso, o cardápio do espaço traz pratos que referenciam o universo mágico como o Fogo de Balagos, que é camarão crmoso gratinado com queijo mussarela e acompanha nachos. O derretimento do queijo é feito na mesa do cliente com um maçarico em formato de cabeça de dragão. O Fúria de Dragão é outro prato que traz a experiência lúdica. São massas de pasteis empanadas na farinha panko, recheadas com mussarela e carne, com finalização de cream cheese e bacon. O dragão que acompanha a entrada solta fumaça no momento em que o prato é servido.

A relação entre menu e as figuras do mundo bruxo também aparece em outros pratos do cardápio como Chicken Crucius, que faz referência ao feitiço Cruciatus, uma das maldições imperdoáveis do universo “Harry Potter”. O prato é um sanduíche de pão ciabatta, frango crocante, molho de chimichurri, repolho branco, vinagrete de tomate, páprica defumada e picles doce.

O entretenimento da casa fica a cargo dos shows, apresentações teatrais, truques de mágica feitos para interação com o cliente e números de hipnose.

Quando: terça, quinta e domingo das 18h às 22h |sexta e sábado das 18h às 23h



terça, quinta e domingo das 18h às 22h |sexta e sábado das 18h às 23h Onde: Rua Monsenhor Bruno, 458 - Meireles



Rua Monsenhor Bruno, 458 - Meireles Quanto: a partir de R$47



a partir de R$47 Instagram: @elliotmagia

World Burger

Universos de super herois se encontram com personagens de video games como Mário e Luigi e com princesas da Disney na World Burger. A casa especializada em hambúrgueres oferece shows ao vivo de figuras como Stitch, de “Lilo&Stitch”, Homem-Aranha, Thanos, Patrulha Canina e ainda os bonecos da turma Bolofofos.

O ambiente também segue a linha multiversal, trazendo elementos de todos esses mundos para imergir os pequenos na brincadeira, contando também com bonecos e máscaras de super heróis.

Com iguarias como o Martelo do Thor (porção de batata frita com molho cheddar artesanal, coberta por farofa de bacon, acompanhada de croquetes recheados, 3un de queijo provolone e 3un de calabresa com catupiry e molho da casa, mel e ketchup de goiabada”, Miranha burger entre outros pratos, o menu faz referências aos personagens favoritos das crianças.

Quando: Todos os dias da semana, segunda a sexta das 17h às 00h00 e sábado e domingo das 16h às 23h



Todos os dias da semana, segunda a sexta das 17h às 00h00 e sábado e domingo das 16h às 23h Onde: rua Pereira Filgueiras, 1961 - Aldeota



rua Pereira Filgueiras, 1961 - Aldeota Quanto: A partir de R$ 28,90



A partir de R$ 28,90 Instagram: @worldburgerfortaleza







Mundo Animal

Sawabona, desbravador! É com esse cumprimento que quem chega ao Mundo Animal é recebido. Inspirado na savana africana, o ambiente remete a um safári com decoração toda em madeira, plantas penduradas e luzes amarelas. A própria saudação vem do zulu, idioma nativo do povo de mesmo nome que habitou países como a África do Sul, e significa “Eu te respeito, eu te valorizo”.

A franquia fundada em junho de 2011, no Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, chegou a Fortaleza em 2024. O estabelecimento traz os mascotes para interação com as crianças, com shows que reúnem Leonel, o leão, Olívia, a onça, Cleiton, o crocodilo, Edu, o elefante e Zoe, a zebra. O espaço também conta com piscina de bolinha, tobogã, cama elástica e outros brinquedos para os pequenos.

Quando: De segunda a domingo, das 18h às 23h30



Onde: Av. Washington Soares, 1550 - Cocó



Quanto: Combos a partir de R$ 29, 90



Mais informações: euamomundoanimal.com.br