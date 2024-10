Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 11 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Busque atuar com prioridades definidas e fortalecer suas parcerias. A tendência é que você sofre forte pressão em seu desempenho na gestão profissional e familiar, visto a tensão Lua-Marte e destes com Sol e Mercúrio.

Touro 21/04 a 20/05 O momento tende a se mostrar desafiadora no quesito comunicação, o que exige diplomacia e critério na difusão da informação, devido à tensão Lua-Marte e destes com Sol e Mercúrio. Procure desenvolver senso crítico e estratégico.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É importante desenvolver senso analítico. Lua e Marte seguem tensionados entre si e com Sol e Mercúrio, podendo pedir cautela no compartilhamento de recursos e nos investimentos com o social. Com isso, busque evitar prejuízos.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente desenvolver capacidade de negociação. Os desafios interpessoais podem lhe deixar na defensiva e prejudicar a interação com o entorno imediato, como sugere a tensão Lua-Marte e destes com Sol e Mercúrio.

Leão 23/07 a 22/08 Convém valorizar parcerias pontuais e que integrem o círculo de confiança. Os aspectos tensos que Lua e Marte formam entre si e com Sol e Mercúrio podem pedir economia de energia e capacidade de ponderação ao lidar com as dificuldades.

Virgem 23/08 a 22/09 É fundamental demonstrar capacidade de conviver com as diferenças, como sugere a harmonia Lua-Plutão-Urano. Procure buscar um cotidiano estável. Os aspectos tensos entre Lua e Marte e destes com Sol e Mercúrio tendem a aflorar intolerância, o que gera conflitos em grupo.

Libra 23/09 a 22/10 Busque resgatar o lado aprazível da intimidade. Os relacionamentos familiares tendem a ficar sujeitos ao estresse, o que prejudica a interlocução e as ações compartilhadas, devido à tensão Lua-Marte e destes com Sol e Mercúrio.

Escorpião 23/10 a 21/11 Convém aliviar a convivência forçada e busque recolhimento estratégico. Sua capacidade de expressão pode ficar comprometida com a tensão Lua-Marte e destes com Sol e Mercúrio, aumentando a reatividade e inflamando o trato humano.

Sagitário 22/11 a 21/12 Os gastos financeiros tendem a ficar excessivos frente à tensão Lua-Marte e destes com Sol e Mercúrio. Sendo assim, procure exercitar a ponderação para neutralizar o consumismo impulsivo. Procure buscar estímulos mentais na gestão do dia a dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Resgatar a generosidade e o prazer das práticas em grupo é fundamental. Lua e Marte tensionados entre si e com Sol e Mercúrio tendem a lhe fazer lidar com o lado obscuro dos seus objetivos, o que aflora uma postura gananciosa e individualista.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente reduzir os movimentos e focar em suas metas. Sua postura tende à instabilidade com Lua e Marte tensionados entre si e com Sol e Mercúrio, o que leva a ações imprudentes que comportam riscos para o bem-estar.