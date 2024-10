Foto: Divulgação Jantar do Cabanã Del Primo renova cardápio e traz novas opções

O restaurante Cabaña Del Primo, especializado em cortes de carnes preparadas na parrila, tradicional estilo argentino e uruguaio de assar carnes, renovou neste mês o cardápio do Jantar del Primo, disponível de domingo a quinta.

Além disso, o menu conta com novas opções que incluem uma entrada, prato principal e uma sobremesa, trazendo novos novos sabores ao público. Entre as entradas, os destaques são: kafta recheada com queijo coalho e tomate seco; tostada de brie com parma; chips de macaxeira e o popular dadinho de tapioca com geleia de pimenta.

Enquanto nos pratos principais, os clientes encontraram opções que passeiam por frutos do mar, como camarão mar del plata, servido com talharim fresco e emulsão de manteiga com limão, e o polvo boniato, servido sobre purê de batata doce com vinagrete de ervas. O cardápio conta ainda com salmón negro, harmonizado com creme de alho negro com trufas e risoto de limão siciliano, além de um risoto mix de cogumelos e risoto de filet trufado.

Já para sobremesa, o menu traz churros del primo, com doce de leite ou o clássico búlgaro, que é um bolo de chocolate macio por dentro e crocante por fora. A experiência gastrônomica custa R$97,00 por pessoa, além da opção de adicionar uma taça de vinho por R$18,00 para harmonizar com a refeição.

Serviço

Cabana del Primo (Rua Maria Tomásia, 503 - Aldeota, no Jardins Open Mall; ou na Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, no Shopping RioMar Fortaleza) Quando: de segunda a sábado, das 12h às 00h, e no domingo, das 12h às 21h

de segunda a sábado, das 12h às 00h, e no domingo, das 12h às 21h Mais informações e reservas: (85) 99266.9845