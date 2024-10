Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 11 de outubro (11/10)

Foto: Mar Pereira/Divulgação Bienal Criança

Chega nesta sexta-feira, 11, no Paracuru a 3ª Bienal Criança. Até o dia 26 deste mês, a programação também circula entre os municípios de Fortaleza, Trairi, São Gonçalo do Amarante, Pacatuba e Juazeiro do Norte. Entre as atrações, está a francesa Fanny Vignals, que apresenta o solo "Meu Lugar", em que narra sua trajetória entre danças contemporâneas e tradições afro-brasileiras.

Quando: abertura nesta sexta-feira, 11, às 19 horas

Onde: Teatro David Linhares (Rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço - Paracuru)

Acesso gratuito

Site: bienaldedanca.com/





Memórias de Terra e Água

A partir desta sexta-feira, o Centro Cultural BNB de Fortaleza recebe o musical "Memórias de Terra e Água", baseado na obra homônima de Mia Couto. No palco, o paraibano André Morais aborda a ancestralidade presente no livro e traz a relação entre África, Brasil e seu universo íntimo.

Quando: 11 e 12 de outubro, às 19 horas

Onde: Centro Cultural BNB Fortaleza (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito





Vibe Nordestina

Em comemoração ao Dia do Nordestino, que aconteceu no dia 8 deste mês, o Shopping RioMar Kennedy realiza nas sextas-feiras de outubro o "Vibe Nordestina", com show de quatro artistas da música regional. Nesta sexta-feira, 11, quem se apresenta é Vanessa, A Cantora, que apresenta clássicos do forró das antigas.

Quando: sexta-feira, 11, às 19 horas

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Gratuito

Mais informações: @riomarkennedy





Doidas e Santas

Nesta sexta-feira e sábado, 11 e 12 de outubro, o Theatro Via Sul Fortaleza recebe o espetáculo "Doidas e Santas", O roteiro, que é inspirado no livro homônimo de Martha Medeiros, conta a história de Beatriz (Cissa Guimarães), uma psicanalista que quer pôr fim ao seu casamento, mas seu marido (Giuseppe Oristanio).

Quando: 11 e 12 de outubro, às 21 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$25 - assinantes do OP têm desconto de 40% na inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40





Movimento Outubro Rosa

Acontece nesta sexta-feira, 11, o projeto "Movimento Outubro Rosa Ceará", organizado pelo O POVO. A iniciativa reúne nomes da liderança social e política, que debatem direito humano e constitucional na luta contra o câncer de mama. A conversa será mediada por Cliff Villar, jornalista do O POVO, e conta com a presença de Ana Valéria Targino (foto), procuradora Regional do Trabalho - 7ª. Região.

Quando: sexta-feira, 11, das 14 às 18 horas

Onde: Espaço O POVO de Cultura & Arte (Avenida Aguanambi, 282 - José Bonifacio)

Gratuito, com credenciamento pelo Sympla.com.br