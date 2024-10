Restaurante Nucci promove tour pelas regiões e sabores europeus

Foto: Divulgação Nucci Cozinha Europeia convida a percorrer as regiões da Europa

Inaugurado em julho deste ano, o Nucci Cozinha Europeia, restaurante mais novo do Grupo OE, busca celebrar a diversidade da cozinha europeia, oferecendo desde clássicas massas italianas até os mais elaborados pratos franceses.

"Nossa intenção é proporcionar uma jornada gastronômica completa pelos sabores autênticos de cada região da Europa, em um mesmo lugar e sem sair de Fortaleza", explica Gabrielle Nobre, sócia-diretora do Grupo OE.

Buscando inovar desde o espaço, que busca trazer uma atmosfera europeia, ao atendimento, o cardápio do Nucci tem uma estrutura semelhante à uma carta de vinhos, onde cada seção apresenta uma seleção de receitas clássicas da Itália, França, Espanha e Portugal.

"A verdadeira essência da culinária europeia reside na qualidade dos ingredientes. Por isso, utilizamos apenas produtos frescos e de temporada, provenientes de produtores locais e europeus", afirma Elivelton Furtado, chef do restaurante.

O menu principal do restaurante apresenta variadas entradas, como Steak Tartare e Moules et Frites da França, Crocante de Arroz da Espanha, Raviolone Al Tartufo, Crocheta de Salmão e Coda di Manzo da Itália. Enquanto para a sobremesa, as opções incluem releituras clássicas do tradicional Tiramisú, Trio de Pavlova e Torta Ópera.

Entre os pratos mais pedidos, o chef Elivelton Furtado destaca: Spaghetti Ai Frutti Di Mare, com camarão, lula, polvo, bisque de camarão, tomate cereja, finalizado com cauda de lagosta grelhada; Confit Canard, acompanha pato confitado ao molho demi glace com licor de laranja, batata recheada e especiarias; Bacalhau Entre Rios, que traz bacalhau confitado no azeite, cebola caramelizada e batatas; e o Polvo à Galega, um prato com polvo confitado, tomate confit, esfera de parmesão nero, pó de lula e azeite de manjericão.

O chef italiano e diretor gastronômico do Grupo OE, Andrea Antonucci, inspirou o nome do restaurante. Ele também assina o menu em parceria com o chef Elivelton. Além do tradicional ambiente para recepcionar os clientes, o Nucci Cozinha conta ainda com espaço para eventos com capacidade para até 40 pessoas.

O Grupo OE é um dos principais fomentadores da gastronomia, entretenimento, eventos e cultura do Ceará. Em atividade há 29 anos, o grupo opera em diferentes áreas e setores da economia, tendo sua organização reconhecida por seu trabalho e legado.

Atualmente, o grupo possui cinco casas gastronômicas em Fortaleza, sendo elas: Cortile Ristorante, Ponza Frutos do Mar, Babbi Osteria, Yoto Cozinha Nikkei, e o recém-inaugurado Nucci Cozinha Europeia. Por meio da Oficina de Eventos, seu principal braço, a empresa já realizou mais de 8 mil eventos de todos os portes.