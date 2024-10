Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 12 de outubro

O SANTO Nossa Senhora Aparecida

Na manhã de 12 de outubro de 1717, três pescadores lançaram seus barcos no Rio Paraíba para trazer peixes para um banquete. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso tinham quase desistido, quando João Alves tentou novamente e pescou um pedaço de madeira que parecia uma estátua da Virgem Maria. Ao lançar novamente a rede, encontrou outro pedaço de madeira. Juntou os pedaços que se encaixavam perfeitamente. Depois, eles lançaram as redes na água e a pesca foi abundante. No dia seguinte, os pescadores limparam os pedaços da estátua e colocaram em casa. Em pouco tempo, a pesca milagrosa se difundiu e, todas as noites, um grupo cada vez maior de pescadores começou a ir prestar homenagem à Virgem Maria e rezar o terço. Eles deram-lhe o nome de "Aparecida", que apareceu.