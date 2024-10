Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 12 de outubro (12/10)

Foto: Ares Soares/Divulgação O Grupo Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza (Unifor) reestreia o espetáculo infantil "A Cigarra e a Formiga

O Grupo Mirante reestreia o espetáculo "A Cigarra e a Formiga" neste fim de semana. A apresentação ocorre após 16 anos da primeira montagem e fica em cartaz até o final de outubro. Na versão do grupo, os atores cantam, dançam e interpretam diversas canções. A história apresenta uma Cigarra muito vaidosa que se apaixona pela Formiga e se propõe a ensinar-lhe a arte do canto.

Quando: sábado, 12, e domingo, 13, às 17 horas

sábado, 12, e domingo, 13, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Sandy & Jr

O Shopping Parangaba tem programação infantil e musical neste sábado, 12. Entre as atividades recreativas, está a peça "Branca de Neve e os Tac Tacs", show cover de Sandy & Jr. com a Banda Reite e Lívia Baral.

Quando: sábado, 12, a partir das 15 horas

sábado, 12, a partir das 15 horas Onde: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)





Cinema

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 12, o filme brasileiro "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges. Na trama, Bruno é um garoto de 15 anos que sempre fez vista grossa para a violência e o preconceito da cultura machista na qual ele está inserido. Entretanto, uma doença degenerativa faz com que, pouco a pouco, o jovem perca a visão. Agora, enquanto atravessa a adolescência, Bruno tem que aprender com as diferenças a enxergar a vida com outros olhos.

Quando: sábado, 12, às 19 horas

sábado, 12, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Guaracy Rodrigues

O Albertu's Restaurante promove show gratuito em homenagem ao escritor e compositor Guaracy Rodrigues. No palco, amigos como Pingo de Fortaleza, João Pirambu e Eugênia Neri.

Quando: sábado, 12, às 18h30min

sábado, 12, às 18h30min Onde: Av. Radialista José Lima Verde, 746 - Barra do Ceará