Confira a programação cultural deste domingo, 13

A humorista alemã Lea Maria chega a Fortaleza neste domingo, 13, para apresentar seu show "Alemã de Cria", onde ela conta como é a sua experiência no Brasil sendo estrangeira. A comediante conversa com o público sobre o seu choque cultural e vivência de perrengues do dia a dia, incluindo suas primeiras impressões e a vida de solteira no país.

Quando: domingo, 13, às 20 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), vendas pelo Sympla.com.br

Mais informações: @teatrobrasiltropical





Olha O Olho dos Meninos

Está em cartaz neste domingo, 13, o espetáculo de bonecos "Olha O Olho dos Meninos", do grupo Bricoleiros. A peça, que usa técnica inspirada na arte japonesa do "Bunraku", cria um mundo de fantasia para crianças e adultos e promete divertir, emocionar e sensibilizar o público com o conto infantil.

Quando: domingo, 13, às 16 horas

Onde: Theatro José de Alencar ( Rua Liberato Barroso, 525, Praça José de Alencar - Centro

Gratuito, com retirada de senhas uma hora antes do espetáculo

Mais informações:

@tja.theatrojosedealencar