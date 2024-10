Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 14 de outubro (14/10)

Foto: Diamond Films/Divulgação Estrelado por Anna Kendrick, o suspense "A Garota da Vez" está em cartaz em Fortaleza

Estrelado por Anna Kendrick, o suspense "A Garota da Vez" está em cartaz em Fortaleza. No filme, Cheryl Bradshaw é uma participante solteira de um programa de namoro que fez sucesso na TV nos anos 1970. Influenciada pelas aparências, ela escolhe o solteiro número um, Rodney Alcala, sem saber que por trás da fachada encantadora de Alcala se esconde um assassino em série psicopata.

Quando e onde: Ingresso.com

Universal Park

Um dos principais parques de diversões itinerantes do Brasil, o Universal Park retornou a Fortaleza. O espaço está instalado na avenida Washington Soares e reúne vários brinquedos para diferentes públicos. Entre as atrações estão Barco Viking, Crazy Dance, Carrossel, Mini Pista, Cama Elástica e brinquedos infláveis.

Quando: segunda-feira a sexta, das 18h às 22 horas; sábado e domingo, das 17h às 22 horas



Onde: Universal Park (Av. Washington Soares, 2315 - Coaçu)



Quanto: a partir de R$ 50 (meia); vendas na bilheteria



No Radar

A versão australiana da série de comédia "The Office" estreia no Prime Video nesta semana. Na trama, quando Hannah (diretora administrativa) recebe a notícia da matriz em que trabalha de que sua filial será fechada e que todos trabalharão em casa, ela entra em modo de sobrevivência, fazendo promessas que não pode cumprir para manter sua "família do trabalho" unida. A equipe precisa suportar as tramas de Hannah enquanto trabalham para atingir as metas impossíveis estabelecidas pela empresa. O roteiro é de Julie De Fina e Jackie van Beek. Na 13ª adaptação da série, será a primeira vez em que uma mulher interpretará o papel principal. A série terá oito episódios.

Quando: sexta-feira, 18 de outubro

sexta-feira, 18 de outubro Onde: Prime Video

É Assim Que Acaba

Lançado em agosto nos cinemas, o drama "É Assim Que Acaba" chegou à plataforma de streaming Max. No filme, uma mulher supera uma infância traumática para começar uma nova vida e ir atrás do sonho de abrir seu próprio negócio. Um encontro casual com um neurocirurgião provoca uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a lembram do relacionamento de seus pais, e seu relacionamento é abalado quando o primeiro amor de sua vida reaparece.

Onde: Max





Infestação

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "Infestação". Fascinado por animais exóticos, Kaleb encontra uma aranha venenosa em um bazar e a leva volta para seu apartamento. Entretanto, ela escapa e começa a se reproduzir, transformando todo o lugar em uma terrível armadilha de teia. Ao mesmo tempo, a polícia tranca o prédio e os moradores ficam sem saída. A única opção para Kaleb e seus companheiros é encontrar a saída para sobreviver.

Quando e onde: Ingresso.com





Comédia

A comédia musical "Tudo Por Um Popstar 2" está em exibição em cinemas de Fortaleza. Para celebrar seus 15 anos de amizade, três amigas de Resende, no interior do Rio de Janeiro, planejam uma viagem para assistir a um show de um velho colega que se tornou um dos maiores pop stars do Brasil. Ele estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais amado do Brasil. O filme é estrelado por Gabriella Saraiva, Laura Castro e Bela Fernandes e tem roteiro escrito por Thalita Rebouças.

Quando e onde: Ingresso.com