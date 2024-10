Dia do Cinema Cearense: saiba onde assistir produções do Ceará

Foto: Petrus Cariry/ Divulgação CENA de "Mais Pesado é o Céu"

Nesta terça-feira, 15, celebra-se 100 anos do Dia do Cinema Cearense, em homenagem à primeira exibição de um filme dirigido por alguém do Ceará. Em comemoração, o Cinema do Dragão disponibiliza diversos filmes de produção local em sua grade de programação, como "Vermelho Monet", "Motel Destino", "Quando eu Me Encontrar" e "Mais Pesado é o Céu".

Quando: terça-feira, 15, a partir das 14 horas

terça-feira, 15, a partir das 14 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)



Fatos reais

Na plataforma de streaming O POVO , estão disponíveis documentários longa-metragem que são ambientados e contextualizados no Ceará. Entre eles, o "Memórias do Medo". A produção aborda cinco narrativas de medo que se entrecortam em tempos e lugares diferentes do universo, misturando realidade e imaginação. A plataforma também conta com o "Enterrados Vivos", que repercute o caso de 2001, quando seis portugueses foram mortos em terras cearenses em um crime brutal.

Pacarrete

O filme "Pacarrete" (2019), de Allan Deberton, está disponível na Netflix. Na história, Pacarrete é uma professora de dança aposentada que vive em Russas. O seu grande sonho é estrear uma peça de balé para a população e, para isso, ela tenta convencer a Prefeitura. O problema que a bailarina encontra, no entanto, é o desinteresse do público.

Onde assistir: Netflix





Bem-vinda a Quixeramobim

A plataforma de streaming está com diversos filmes cearenses disponíveis em seu catálogo. Entre eles, os sucessos "Bem-vinda a Quixeramobim", de Halder Gomes, e "Cabeça de Nêgo", de Déo Cardoso. O primeiro é uma comédia e conta a história de Aimée, herdeira de um empresário milionário corrupto que se refugia em uma casa em Quixeramobim. O segundo é um drama que narra a vida de um jovem que reage a um insulto racista e é expulso da escola, gerando grande mobilização.

Onde assistir: Globoplay

Ficções Cearenses

O Cineteatro São Luiz celebra o centenário do cinema cearense nesta terça-feira, 15, com a pré-estreia do filme "Ibaretama a Luz da Serra Azul", filme de Roberto Bomfim, que conta a história do município de Ibaretama, agora Quixadá.