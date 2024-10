Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 16 de outubro

ÁRIES

Tente conciliar as necessidades individuais com as demandas das relações e moderar a expressão emocional em momentos de conflito. A Lua Cheia tende a destacar sua postura proativa, o que lhe faz imprimir sua personalidade em suas ações.

TOURO

É importante moderar o tom nas discussões. Sentimentos reprimidos tendem a vir à tona nesta Lua Cheia, por isso tente confrontá-los. Procure cuidar da mente e do corpo, valorizando o descanso e buscando mitigar o estresse cotidiano.

GÊMEOS

A coletividade pode pedir mais de você nesta Lua Cheia, especialmente uma postura participativa nas questões ligadas ao articulada com as ações em grupo. Mas é importante evitar se submeter aos desejos da maioria em detrimento de suas necessidades.

CÂNCER

Cuidado para não negligenciar a vida familiar. Procure moderar seu ritmo e sua postura mais assertiva. Você tende a ser guiada por um forte senso de responsabilidade frente às demandas de trabalho nesta Lua Cheia, refletindo-se em uma postura proativa.

LEÃO

Sua postura pode ficar expansiva nesta Lua Cheia, o que faz você buscar situações que atendam sua sede de conhecimento e de experiências que lhe elevem espiritualmente. Cuidado com a tendência a impor seus valores e pontos de vista.

VIRGEM

Convém não se deixar levar pela busca de controle nos relacionamentos, evitando disputas de poder. Busque zelar pela saúde do patrimônio. A carga emocional tende a ficar intensa nesta Lua Cheia, como se eleva a necessidade de dar vazão aos seus desejos.

LIBRA

As relações tendem a se mostrar fonte de estímulos nesta Lua Cheia, o que lhe leva a se sentir acolhida e a oferecer suporte aos seus afetos. Contudo, o trato humano pode se revelar desafiador para conciliar o ritmo e os humores oscilantes.

ESCORPIÃO

Procure não alimentar expectativas que não encontrem espaço de realização, evitando frustrações. O momento pode ser marcado por maior envolvimento na gestão da vida doméstica, pois a Lua Cheia tende a estimular seu emocional a buscar suporte em uma rotina estruturada.

SAGITÁRIO

Com a Lua Cheia, a expressão criativa e a busca por prazer podem ganhar corpo, tornando-lhe uma companhia agradável. Mas o momento tende a pedir moderação na exposição social e atenção com a esfera íntima, de forma a se preservar de contatos abusivos.

CAPRICÓRNIO

Convém valorizar o recolhimento, mas é preciso evitar a convivência forçada para alcançar a tranquilidade de que tanto necessita. Nesta Lua Cheia, questões emocionais profundas podem emergir e a lhe deixar instável, o que prejudica a convivência familiar.

AQUÁRIO

Sua expressividade tende a ganhar corpo nesta Lua Cheia, o que lhe deixa socialmente em destaque. Procure cuidar para que essa evidência pública seja positiva, mantendo a compostura em momentos complicadas, quando a carga emocional pode extrapolar.

PEIXES

Procure definir limites e se conter para que suas ações não lhe rendam prejuízos. A Lua Cheia tende a aflorar seu lado impulsivo, com reflexos consideráveis nas finanças, pois os gastos aumentam, motivados pela necessidade de conforto material.





o anjo Damabiah

Protege contra os sortilégios; confere sabedoria, jovialidade e bom êxito nas empresas. Domina sobre os mares, rios, fontes, expedições marítimas, construções navais; favorece os marinheiros e pescadores. O gênio contrário causa as tempestades e os naufrágios; aduz desventuras às expedições e faz procurar a companhia dos corruptos e imorais.

O SANTO Santa Margarida Maria Alacoque

Nasceu em família rica da Borgonha, em 22 de julho de 1647. Seus pais eram católicos, mas não queriam uma filha freira. Mas, aos 24 anos, ela pôde entrar na Ordem da Visitação fundada por São Francisco de Sales. Margarida acrescentou o nome de Maria por causa das visões que tinha. Permanece mais de 20 anos experimentando graças, penitências e mortificações. Enquanto escrevia a autobiografia, acreditava fazer isso apenas para si, não percebeu o valor do que seria contando naquelas páginas. A partir de 1673, Margarida recebe visitas de Jesus que lhe pede devoção particular ao seu Sagrado Coração. De sua história, emergirá a iconografia que conhecemos hoje. Jesus aparece a Margarida Alacoque por 17 anos, até sua morte em 17 de outubro de 1690.