Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 16 de outubro (16/10)

O novo filme da DreamWorks, "Robô Selvagem", está em cartaz nos cinemas de Fortaleza. Do mesmo produtor de "Kung Fu Panda" e "Shrek", animação de comédia que conta a história da aventura épica do robô Roz, que se adapta ao ambiente hostil de uma floresta e faz amizade com os animais selvagens. Ele aprende a sobreviver na floresta e assume como missão cuidar de um filhote de ganso que encontra no território.

Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará proporciona nesta quarta-feira, 16, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Sahaja Yoga. A proposta é oferecer um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. Além disso, o momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17h30min, com 30 vagas por ordem de chegada.

Quando: nesta quarta-feira, 16, às 17h30min

nesta quarta-feira, 16, às 17h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Sofia Foi

O documentário "Sofia Foi" está em cartaz no Cinema do Dragão. O filme narra um episódio da vida de Sofia Tomic, jovem tatuadora que, após ser despejada de seu apartamento, passa uma madrugada vagando pelo campus da Universidade de São Paulo. Baseado em fatos reais, Sofia também colaborou para a produção, que destaca os sentimentos de deslocamento e a busca por pertencimento da história.

Quando: quarta-feira, 16, às 15h40min

quarta-feira, 16, às 15h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Festa, Baia, Gira, Cura

Segue disponível no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) a exposição "Festa, Baia, Gira, Cura", de Jean dos Anjos, uma homenagem ao terreiro de Pai Valdo, localizado no território. O acervo é composto por fotos, documentos, imagens, esculturas e intervenções artísticas da história das festas da umbanda e do candomblé no Ceará.

Quando: até 30 de novembro; de terça-feira a sábado, das 14h às 19 horas

até 30 de novembro; de terça-feira a sábado, das 14h às 19 horas Onde: CCBJ (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

CCBJ (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito

Festival Rock Cordel

O Festival Rock Cordel, que reúne mais de 80 shows, segue até sábado, 19. Nesta quarta, 16, a programação tem início às 15 horas com apresentação da banda Jardim Suspenso, em que Joanice Sampaio faz sua performance cover de Rita. Em seguida, se apresentam Terra Mórfica, Dirty Bells e Freddie Mercury Cover.

Quando: até sábado, 19

até sábado, 19 Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito