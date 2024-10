Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 17 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 A influência de Vênus tende a lhe deixar aberta a vivenciar os prazeres da vida, o que nutre a autoestima e lhe fortalece emocionalmente. Viagens, passeios e outras atividades culturais podem ser bem-vindas durante esse momento, agregando um viés de autoconhecimento.

Touro 21/04 a 20/05 Procure cultivar uma postura emocionalmente discreta para preservar a intimidade. A energia venusiana tende a aflorar suas sensibilidades e seu lado sofisticado, visto que seu senso estético se refina, enquanto você valoriza experiências seletas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É preciso permitir que a intimidade se faça presente de modo prazeroso, contando ainda com atividades atrativas. A influência de Vênus tende a nutrir as conexões afetivas nos relacionamentos pessoais, o que lh motiva a zelar pelo bem-estar e pela felicidade do entorno imediato.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque praticar autocuidado, zelando pelo que favorece sua saúde e autoestima. A vivência do cotidiano tende a ficar aprazível, contando com um contínuo exercício da criatividade e com o resgate de afinidades nas relações desenvolvidas no cotidiano.

Leão 23/07 a 22/08 Convém valorizar seu carisma e seu poder de atração, visto que é momento de conquista. Os prazeres podem ficar em destaque na sua vida, nutrindo a autoestima e a criatividade. Você tende a se demonstrar um gosto refinado, o que contribui com a qualidade das experiências.

Virgem 23/08 a 22/09 Valorizar o convívio nos pequenos gestos é fundamental, no cotidiano e na simplicidade das tarefas compartilhadas. O momento pode promover afetividade no meio familiar, favorecendo o fortalecimento do círculo íntimo, enquanto lhe desperta para suas raízes culturais.

Libra 23/09 a 22/10 Seu potencial criativo tende a aflorar agora, revestindo de originalidade suas ações e diversificando processos e recursos. Nesta fase, seu carisma se eleva, o que lhe ajuda na dinâmica interpessoal. Momento socialmente prazeroso e com trocas culturais relevantes.

Escorpião 23/10 a 21/11 Cuidado com uma tendência à extravagância no uso do dinheiro. Procure gastar um pouco com o lado prazeroso da vida, mas sem excessos. Vênus tende a marcar um momento em que você se mostra mais refinada com relação a suas aquisições.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque aproveitar para cuidar dos interesses pessoais. A energia de Vênus pode lhe conferir magnetismo pessoal e exaltar seu natural refinamento. É possível que a beleza exterior salte aos olhos, como também a afetividade que você traz dentro de si, favorecendo suas relações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente encarar a vida com otimismo, evitando especulações sobre as dificuldades e canalizando os sentimentos para os processos criativos. A influência de Vênus tende a marcar um momento em que sua sensibilidade aflora, o que lhe deixa emotiva frente às dificuldades.

Aquário 21/01 a 18/02 Nesta fase, as ações em grupo podem se intensificar, mesmo que em companhias seletas e com afinidades específicas. Suas relações de amizade tendem a ser marcadas por generosidade e companheirismo, despertando em você o desejo de partilhar experiências com as pessoas próximas.