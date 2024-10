Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

Foto: Bruno Barboza/Divulgação A banda Banzobeat lança nesta quinta-feira, 17, o seu primeiro EP, intitulado "Batismo"

Banzobeat

A banda Banzobeat lança nesta quinta-feira, 17, o seu primeiro EP, intitulado "Batismo". O grupo surgiu em 2022 e tem sonoridade que sintetiza sons africanos, afrolatinos e afro-brasileiros. A banda participou de carnavais em Fortaleza com improvisos, efeitos e timbres diferentes, como um trompete de jazz com um toque de candomblé. A Banzobeat leva ritmos como Reggaeton, Regaae, Axé, Funk Carioca, Pagode Baiano, Kompa, Salsa, Cumbia e Afrobeat setentista.

Quando: quinta-feira, 17, às 18 horas



Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Gratuito

Numanice

Neste sábado, 19, a cantora Ludmilla comanda a terceira edição da festa Numanice. Lançado em fevereiro, o "Numanice #3" reúne músicas como "Maliciosa" e "Você Não Sabe o Que é Amor". O evento oferece duas opções de setores: o frontstage e o open bar (reservado para maiores de 18 anos). Artistas convidados também são esperados na festa.

Quando: sábado, 19; abertura dos portões às 17 horas

Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 160; vendas no site Sympla





GaMIS

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS - CE) promove evento de jogos direcionado à comunidade geek. É a terceira edição do projeto, que oferece jogos de diversos estilos, desfile de cosplay, feira geek, feira gastronômica e show da banda Dark Phoenix com trilhas de jogos.

Quando: domingo, 20, das 14 às 20 horas

MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito e aberto ao público





Mônica Martelli

A atriz Mônica Martelli apresenta a comédia "Minha Vida em Marte". Na peça, Fernanda está casada há oito anos e enfrenta uma crise no casamento. A personagem tenta encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz.

Quando: sábado, 19, às 21 horas; domingo, às 17 e às 21 horas

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 85; vendas no site Uhuu





Luiz Gonzaga

Um dos maiores ícones da cultura brasileira, Luiz Gonzaga é homenageado pela Orquestra Jacques Klein e pelo Coral Vozes de Iracema em concerto nesta sexta-feira, 18. A apresentação ocorre em referência ao Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro. No palco, Jacques Klein, Coral Vozes de Iracema e a cantora Flavy Naama levam ao público os principais arranjos que honram o legado do mestre nordestino.

Quando: sexta-feira, 18, às 19 horas

Anfiteatro da Beira-Mar (av. Beira Mar, 3620 - Meireles) Gratuito





Capoeira

O auditório do Dragão do Mar recebe nesta quinta-feira, 17, o VIII Encontro Cultural da Arte Capoeira. O evento celebra a herança cultural da capoeira e a evolução de seus praticantes. A iniciativa é realizada pela Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (Abadá Capoeira), que utiliza a capoeira como ferramenta de benefícios além da saúde fisíca. O encontro reúne apresentações culturais e batizado e troca de corda.

Quando: quinta-feira, 17, às 18 horas

Auditório do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Sorria 2

Estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 17, o filme de terror psicológico sobrenatural "Sorria 2". Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde.

