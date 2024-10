Referência da cena gótica, Plastique Noir encerra o Rock Cordel, no sábado, 19

Foto: Reprodução/Instagram Banda cearense Plastique Noir encerra programação do Rock Cordel neste sábado, 19

O gótico sempre foi fruto de reflexões, pois aspectos como a melancolia e o sentimentalismo jamais deixarão de fazer parte da condição humana. E, no cenário urbano, esse estilo reivindica o seu lugar como um espaço de alteridade ao refletir uma cultura heterogênea de personalidades, comportamentos e expressões artísticas.

A música gótica é consequência da mistura de diversos estilos musicais e tem como principais expoentes bandas que se popularizaram na Inglaterra, no final da década de 1970, como Bauhaus, Joy Division e Siouxsie and the Banshees. Essas bandas produziram músicas com temáticas associadas ao cinema e à literatura de horror, reproduzindo o macabro, o individualismo e o melancólico.

Esse estilo alcançou o seu ápice na mídia fonográfica entre os anos 1980 e 1990, estando presente nas grandes metrópoles do mundo, incluindo o Brasil. Em Fortaleza, no ano de 2005, com a criação da festa temática Dança das Sombras, teve a estreia da banda Plastique Noir. "Nós tocamos em quase todas as edições. A Dança das Sombras foi uma festa que o Rafael Babuê (jornalista e produtor de bandas e eventos de rock) criou para tocarmos", afirma Danyel Noir, guitarrista da banda. "Ele criou uma festa temática para podermos estrear, e essa festa ficou bem conhecida na Cidade. Permaneceu por muito tempo", acrescenta.

A Plastique Noir, teatral e soturna, cria composições que envolvem o sentimento de nostalgia dominado pela angústia com uma visão negativa da sociedade. Segundo Danyel, as narrativas eram marcadas pela experiência trágica e pelo grosseiro convívio boêmio da noite de Fortaleza. "A música 'Empty Streets' fala muito sobre o Centro da Cidade, sobre a noite decadente", afirma. O próprio título carrega essa estética, em referência aos sacos pretos usados para o recolhimento de cadáveres pelo IML (Instituto Médico Legal).

Danyel conta que as construções das músicas eram muito bem estruturadas entre os membros na primeira formação. "O Airton e o Márcio (ex-guitarrista da banda) sempre ficavam muito mais encarregados com a parte de escrever e compor as melodias. Max e eu ficávamos mais na parte musical. Mas todos também criavam", continua. "Márcio nas guitarras, eu fazia o baixo, Airton na bateria e o Max no seu teclado. Meio que no acerto e no erro, até criar um método", detalha.

Durante as gravações do primeiro álbum, "Dead Pop" (2008), o ex-tecladista Max Bernardo decidiu sair da banda por motivos pessoais, e em 2010, faleceu em função de uma pneumonia. "Ele era uma pessoa presente, muito amigo nosso. Estava se tratando, acabou que teve um problema e ficou internado. E faleceu. Esse período foi muito complicado", relembra. Em 2012, o guitarrista Márcio Benevides deixou a banda por divergências profissionais e Deivyson Teixeira tornou-se o novo baixista.

A banda já conquistou uma extensa repercussão nacional e também tem crescido no âmbito internacional. Já tocaram com a banda de darkwave italiana The Frozen Autumn e tocaram no Wave Summer Festival (SP), evento independente e alternativo brasileiro, em 2015.

A Plastique Noir teve um papel decisivo na disseminação da música gótica na capital cearense devido ao reconhecimento que adquiriu ao longo dos anos. Apesar disso, não se desvencilhou do cenário alternativo de Fortaleza. "Ainda tocamos muito. É massa saber que tem surgido novas bandas na cena gótica e pós-punk de Fortaleza como a T.R.A.U.M.A, Pontagulha… É incrível como a Cidade se tornou referência do estilo no País. Existe um movimento não só gótico, mas musical em geral", finaliza Danyel.

Com o lançamento do álbum "Iskuros" (2021), um longo hiato desde "24 Hours Awake" (2015), a banda criticou o neototalitarismo e a neurose pública. "Kafé" e "Catedrais Em Chamas" foram duas das músicas que se popularizaram, destacando essa crítica ao iminente colapso da civilização e questionando certos atributos populares.

A banda encerrará o Festival Rock Cordel neste sábado, 19. Artistas como Roberto Lessa e a banda Pontagulha também estarão na programação do evento. O Rock Cordel é um dos maiores festivais gratuitos de música independente. É realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), com o princípio de celebrar a pluralidade artística do Nordeste.

Rock Cordel

Quando: quinta, 17, a sábado, 19

Onde: CCBNB (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @ccbnc_fortaleza

Confira a programação

