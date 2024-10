Comunidades quilombolas compartilham receitas tradicionais

Foto: Camila Almeida/Divulgação Quilombo Córrego de Umbaranas

O Quilombo de Alto Alegre, localizado em Pacajus, também tem sua história e cultura alimentar retratados no livro "Mistura Quilombola". Quem fala sobre essa comunidade é Maria Dasdores, que tem 45 anos e está grávida do seu terceiro filho.

"Existe assim um cheiro muito muito gostoso dentro desse espaço chamado Quilombo. A gente tem aquela cultura de que, quando nasce um quilombola, já nasce uma esperança, já vem já com uma uma trajetória a se cumprir as raízes", conta Dasdores.

Ela destaca que falar de seu território sempre carrega os símbolos de "alegria, de força, de resistência e de luta no dia a dia". "A nossa história tem que ser contínua. Assim como veio ele veio outros que lutaram, hoje, nós também lutamos", pontua.

A relação da sua família com a comida é muito marcada pelas festas que a sua avó organizava. Ao final de cada comemoração, ela preparava o "caldo de caridade" para as pessoas que trabalhavam no dia seguinte se curarem da ressaca. "Ela colocava o feijão no fogo, ia no quintalzinho dela colher um cheiro verde fresquinho e colocava nesse caldo, que ia com farinha, tipo pirão", explica.

Além do caldo, a memória de sua avó se preserva pelo café de manjerioba preparado na comunidade. A planta tem grão com gosto semelhante ao original, mas é "mais saudável", garante Dasdores.

"Eu lembro que eu ia colher a manjerioba com a minha avó, aí ela debulhava, colocava no sol e, depois, a gente pisava esses grãos para virar o café de manjerioba. Em 2015, nós resgatamos esse café e, hoje em dia, a gente colhe essa plantinha, torra e faz esse café. Sempre que as pessoas vêm nos visitar, já perguntam pelo café de manjerioba", narra.

Festival Ajeumbó

Nesta sexta-feira e sábado, 18 e 19, acontece no Centro Cultural do Cariri a 3ª edição do Festival Ajeumbó. Na programação do evento está o lançamento do livro "Mistura Quilombola", além de ações com caráter educativo, gastronômico e artístico. Os líderes quilombolas que compõem o projeto do livro estarão presentes para fomentar o debate.

Quando: a partir desta sexta-feira, 18, às 16 horas

Onde: Centro Cultural Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro (Batateiras), Crato)

Gratuito

Mais informações sobre programação: @centroculturaldocaririce

Arroz Doce

Ingredientes

1 coco seco

Água

4 colheres de açúcar mascavo

500 g de arroz

Modo de preparo - leite de coco

Raspe o coco seco e adicione água Coe com um pano espremendo com as mãos

Modo de preparo - arroz

Coloque o arroz no fogo com o leite de coco Adicione o açúcar mascavo e deixe cozinhar até os grãos ficarem cozidos

Café de Manjerioba

Ingredientes

3 xícaras de semente de manjerioba

1 xícara de rapadura ou açúcar

Modo de preparo

Retire a vagem de manjerioba do pé, já seca Debulhe as sementes e torre até começarem a pregar no fundo de uma frigideira ou caco de barro Adicione o açúcar ou rapadura e volte para a torra até derreter Tire a mistura do fogo e pile no pilão Peneire e prepare o café de manjerioba

Chouriço

Ingredientes

1 rapadura preta

1⁄2 xícara de farinha de mandioca

1 litro de sangue de porco

Gergelim torrado e pisado a gosto

1⁄4 de xícara de castanha-de-caju

Banha de porco a gosto

Pimenta-do-reino pisada a gosto

Cravo e canela a gosto

Modo de preparo