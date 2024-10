Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 18 de outubro

O SANTO São Lucas

Nasceu em Antioquia de família pagã, era médico. Foi companheiro do apóstolo Paulo até a confissão deste. É possível perceber a característica mais original do evangelho de Lucas graças aos seis milagres e às 18 parábolas, que não encontramos nos outros Evangelhos. Ele dedica atenção particular aos pobres, vítimas das injustiças, aos pecadores arrependidos. Ele narra a parábola do pobre Lázaro e o rico Epulão. Fala do Filho Pródigo e do pai misericordioso, que o acolhe. Descreve a ação da pecadora perdoada, que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Em seu Evangelho, escrito em grego fluente e límpido, Lucas traça a biografia da Virgem e fala da infância de Jesus. A tradição mais antiga diz que morreu na Beócia, com 84 anos.