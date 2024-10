Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 18 de outubro (18/10)

Foto: Divulgação Kylie Minogue, "Tension 2"

O Bar Cultural Lions promove nesta sexta-feira, 18, uma festa de lançamento do novo álbum da cantora australiana Kylie Minogue, "Tension 2". O evento conta com sorteio de brindes e exibição da videografia, além de programação musical com o Dj Silas, Dj Teorema, Dj Lola Mel, Dj Cleytinho e performances de Heaven Clouds e Jo Franz.

Quando: sexta-feira, 18, às 22 horas

Onde: Bar Cultural Lions (Rua General Bezerril, 376, Praça dos Leões - Centro)

Quanto: R$ 10

Vendas pelo Sympla

Mais informações: @barculturallions





Halloween

Acontece nesta sexta-feira, 18, a festa de Halloween do The Bar Pub, que conta com decoração ambientada em contos de terror. Integram a programação musical, as bandas Dead Mary, com cover do NX Zero e do Fresco; a Ritual CBJR, com cover do CBJR; e a Anacrônico, com cover de Pitty. Na área externa, o Dj Rafa Seixas promove rock clássico, nacional e internacional.

Quando: sexta-feira, 18, a partir das 18 horas

Onde: The Bar (Avenida Lineu Machado, 1514 - Jóquei Clube)

Quanto: R$ 25, vendas pelo Sympla.com

Mais informações: @thebarpub





Arte e Tecnologia

O seminário "Arte e Tecnologia: Novos Horizontes" segue até esta sexta-feira, 18, no Museu da Imagem e do Som. O evento reúne especialistas, artistas e acadêmicos de diversos estados como o Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Pernambuco para debater sobre interseções inovadoras entre arte e tecnologia. A programação desta sexta-feira, está organizada em duas mesas de conversa diferentes.

Quando: sexta-feira, 18, a partir das 10 horas

Onde: MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Inscrições pelo Sympla

Mais informações: @mis_ceara





Para o futuro

A Pinacoteca do Ceará recebe nesta sexta-feira, 18, a aula aberta "Para o Futuro", com a pesquisadora e curadora indígena Sandra Benites. A programação acontece no auditório do equipamento e traz discussões sobre cosmovisão indígena e arte.

Quando: sexta-feira, 18, às 18 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (R 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara