Lar e farol para iluminar o hoje

Em 2024, mais do que nunca, pensar no conceito de casa é pensar em coletivo. O íntimo e o global estão atravessados por questões patentes – e incontornáveis – ligadas à sustentabilidade e ao bem-estar. Não à toa, a CasaCor Ceará habita neste ano a Praia de Iracema: um bairro que é também um farol para iluminar temas urgentes que transpassam Fortaleza e que são símbolos urbanos universais.

"De presente, o agora", tema da 26ª edição do evento, sintetiza a ideia que norteia profissionais conscientes da arquitetura, design de interiores e paisagismo mundo afora. É tempo de valorizar o hoje como recurso. Criar, colaborar, inovar, estudar, transformar: esses verbos não podem ser ideias abstratas. São imperativos de um momento de intensos desafios individuais que nos associam uns aos outros.

Nesse sentido, a Praia de Iracema, inspiração para tanta arte produzida no Ceará, desponta como o cenário ideal. Cercado de simbologias e belezas naturais, o bairro é também sinônimo de lazer, de diversão, de memória e de reconstrução. A nossa PI precisa ser vista para além da limitada visão de uma requalificação apenas estrutural. A mudança fundamental é de uso e de propósito.

Nada mais representativo do que a fachada da CasaCor Ceará ter o cobogó como elemento estético. Atravessando as brechas, a brisa do mar chega a cada ambiente da mostra, carregando consigo a cidade para dentro de um novo endereço, que se abre para visita, sintetizando a criatividade de quem busca o bem-viver.

Um reduto de criativos, cheio de arte, lotado de insights. O imóvel de número 500 da avenida Almirante Barroso abre as portas para mostrar cores, texturas e ideias para nossas próprias residências, mas também para nos demandar a pensar junto sobre nossas reais vizinhanças. Quão próximo estamos enquanto habitantes de um mesmo espaço?

Nesse contexto, a Casa O POVO surge para abrigar debates que remetem aos 96 anos do O POVO, também domicílio de provocações. De olho no presente que é o agora, correlacionando passado e futuro, essa morada do jornalismo convoca o visitante a ampliar a observação para as pautas sociais também a partir da intimidade de cada lar.

O convite, então, é para olhar a CasaCor Ceará indo além da fachada. Mirar cada canto da casa e descobrir por quais portas e janelas nos conectamos verdadeiramente.