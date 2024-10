O SANTO São Pedro de Alcântara

Nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499, descendente de nobre família. Ainda jovem entrou para a Ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o Direito. Foi ordenado sacerdote e ocupou altos cargos, inclusive provincial da Ordem. Visitou todos os conventos da sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco. Foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III. Considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI e dos que levaram a austeridade até um grau sobre-humano, morreu com 63 anos, em 1562. Foi beatificado por Gregório XV em 1622; em 1669, canonizado por Clemente IX. No ano 1826, foi declarado Padroeiro do Brasil por solicitação de Dom Pedro I.