horóscopo personare

ÁRIES

A Lua segue em tensão com Vênus, deixando-lhe suscetível a reações carregadas de emoção e que tendem a comprometer a qualidade do discurso. O conselho está em se resguardar até que o equilíbrio seja restabelecido, poupando, assim, seus relacionamentos.

TOURO

Lua e Vênus no segmento financeiro alertam quanto ao risco de buscar compensações materiais para as carências do coração, pois você tende a gastar em demasia e com itens supérfluos. Procure ocupar a mente, pois com o tempo você recuperará o equilíbrio e o seu habitual bom senso.

GÊMEOS

A Lua encontra Vênus no setor de relacionamentos, de modo que as expectativas emocionais podem conflitar e interferir no entendimento e bem-estar coletivo. Compreenda que todos precisam de espaço, inclusive você, evitando, assim, atitudes inconvenientes.

CÂNCER

Lua e Vênus seguem em tensão, e é provável que você se sinta um tanto fragilizada emocionalmente, com uma tendência a se martirizar diante das dificuldades. Procure abolir a negatividade e assumir as rédeas da sua existência, adotando uma postura proativa com relação às demandas.

LEÃO

A tensão Lua-Vênus sinaliza um período em que sua busca por satisfação pessoal esbarra em interesses externos, levando-lhe, inclusive, a se sacrificar em prol do coletivo. Faça concessões, mas não boicote sua felicidade na tentativa de agradar os outros. Cultive o diálogo e proponha acordos.

VIRGEM

Lua e Vênus revelam um momento em que o foco nas obrigações impera sobre as necessidades emocionais, levando-lhe a endurecer sua postura. É preciso flexibilizar a mente e resgatar o afeto e a cumplicidade nas relações humanas, fundamental ao bem-estar.

LIBRA

Lua e Vênus tensionam o circuito espiritual-comunicativo, sugerindo um período em que suas ideias tendem a ser expostas com grande carga emocional e excesso de subjetividade. Em ambientes formais convém afinar o discurso, bem como focar na realidade dos fatos.

ESCORPIÃO

Lua e Vênus tensionadas sugerem um momento em que suas insatisfações afloram, levando-lhe a repensar valores materiais e emocionais. O apego se choca com a necessidade de mudança, promovendo um turbilhão de questionamentos em seu íntimo. Conduza os desafios sem imediatismos.

SAGITÁRIO

A tensão Lua-Vênus sugere uma fase marcada por conflitos de interesse nas relações humanas. Planos pessoais são postos em xeque frente às necessidades do outro e convém avaliar caminhos de convergência que equilibrem essa dinâmica.

CAPRICÓRNIO

Lua e Vênus sugerem um momento de fragilidade associada a questões sentimentais mal resolvidas. Apesar do desejo de superar as frustrações, respeite o ritmo dos acontecimentos e procure compreender os fatos com maior racionalidade. Encare os desafios como aprendizados.

AQUÁRIO

Lua e Vênus evidenciam conflitos no circuito de amizades, motivados, sobretudo, por ressentimentos mal trabalhados e que vêm à tona nesta fase. Não alimente tais questões em seu íntimo. A intolerância é outra dificuldade a ser superada, por isso encare as diferenças com naturalidade.

PEIXES

Lua e Vênus evidenciam a importância de moderar sua postura frente às responsabilidades, evitando que a sobrecarga gere estresse e lhe leve a extravasar as tensões sobre seus relacionamentos. Procure conciliar os afazeres com momentos de descanso e de fruição do prazer.