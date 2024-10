O SANTO Santa Úrsula

Nasceu no ano 362. Filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra, a fama de sua beleza se espalhou. Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque Conanus, seu aliado. Educada nos princípios cristãos, ela ficou triste ao saber que seu pretendente era pagão. Quis recusar, mas teve que acatar a decisão do pai. Ela esperava converter Conanus, mas não conseguiu. Conforme combinado, ela partiu para as núpcias acompanhada de 11 jovens, virgens como ela, que iriam se casar com 11 soldados do duque. Chegando à Colônia, na Alemanha, a cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, rei dos hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula. Ele tentou seduzi-la, ela recusou. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383.