Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 21 de outubro (21/10)

Foto: Paula Matos/Divulgação Comediante Mateus Cidrão faz show no Piadaria Comedy Club

Uma das principais casas de comédia de Fortaleza, o Piadaria Comedy Club oferece programação com diferentes nomes do humor nesta segunda-feira, 21. Sobem ao palco os humoristas Mixirico, Pepeta, Roberto Rizzo ("TikToker"), Seu Sérgio ("O Hétero") e Mateus Cidrão (foto). A casa abre às 20 horas e os shows iniciam às 20h30min, com previsão de término às 22h30min.

Quando: segunda-feira, 21, a partir de 20h30min

segunda-feira, 21, a partir de 20h30min Onde: Piadaria Comedy Club, no Beira Mar Trade Center (rua Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles)

Piadaria Comedy Club, no Beira Mar Trade Center (rua Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) Reservas pelo WhatsApp (85) 987288637; bilheteria no local abre às 17 horas





No Radar

O cantor e compositor Lulu Santos retorna a Fortaleza no próximo sábado, 26, para o show "Barítono". Com repertório de sucessos, o artista apresenta seus hits em turnê que celebra seus 70 anos de vida e 50 anos de carreira. Estão previstas no show canções como "Toda Forma de Amor", "Um Certo Alguém", "Sincero", "Tempos Modernos", "Apenas Mais Uma de Amor" e "Assim Caminha a Humanidade".

Quando: sábado, 26, às 21h30min

sábado, 26, às 21h30min Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 130; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall





Sarau do Giz

Segunda-feira é dia do tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia. O momento conta com roda de choro e integra apreciadores virtuosos da cultura cearense. São reunidos artistas locais e já passaram pelo espaço nomes como Tito Freitas, Nonato Lima, Angela Lopes e Tauí Castro.

Quando: segunda-feira, 21, a partir das 19 horas

segunda-feira, 21, a partir das 19 horas Onde: Giz Cozinha Boêmia (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Giz Cozinha Boêmia (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles) Mais informações: linktr.ee/gizcozinhaboemia / @gizcozinhaboemia





Pirata Bar

A Segunda-Feira Mais Louca do Mundo está de volta no Pirata Bar nesta segunda-feira, 21. A programação no tradicional bar de Fortaleza começa a partir das 19h30min, quando a casa abre com recepção do Trio Tapioca. Na sequência, sobem ao palco os Piratas do Forró, às 20 horas. A partir das 22h30min ocorre apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha. Às 23h30min, entra em cena a Banda do Pirata, com ritmos como forró, axé, pop rock, carimbó e samba. O encerramento ocorre às 2h30min com um "sopão para os sobreviventes".

Quando: segunda-feira, 21, às 19h30min

segunda-feira, 21, às 19h30min Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 55; vendas no local e no site pirata.com.br





Super/Man

Cinemas dos shoppings Iguatemi Bosque e RioMar Fortaleza exibem nesta segunda-feira, 21, o documentário "Super/Man: A História De Christopher Reeve". A obra apresenta a ascensão de Christopher Reeve como astro do cinema, seguida por um acidente quase fatal de equitação em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Depois disso, o icônico ator da franquia Superman se tornou um ativista da busca por tratamentos de lesões na medula espinhal e dos direitos das pessoas com deficiência.

Quando e onde: Ingresso.com