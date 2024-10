Best-seller de Sally Rooney, "Intermezzo" retrata a vida e os desafios da rotina

Foto: Kalpesh Lathigra/divulgação Sally Rooney

"Não parecia justo com o rapaz. Aquele terno no velório". Inicia Sally Rooney, 33, no romance "Intermezzo". Mantendo a perseverança em escrever sobre o que significa viver em um mundo de caos, Sally fabrica uma escrita amadurecida em relação às obras anteriores. É com frases curtas como essas que a autora transforma o desespero do luto em devaneios profundos. Lançado no dia 24 de setembro, o quarto livro da irlandesa já levou centenas de leitores a filas que cercaram as livrarias, fenômeno raro em um mundo de e-readers.

Para os leitores assíduos de Sally Rooney como eu, "Intermezzo" mantém intocada a aptidão da autora em criar romances complicados e diálogos íntimos. Com produções literárias ambientadas na Irlanda, ela tem a urgência de escrever sobre o desejo de uma vida feliz em meio ao pandemônio contemporâneo. A consciência sobre a devastação do planeta, o capitalismo e o desamparo que acometem a geração atual atravessa o dia a dia de seus personagens, o que gera uma identificação acessível com o leitor universal.

Rooney é marxista declarada e costura sutilmente política nos textos e nas opiniões dos personagens. A discussão política permeia suas obras desde o início, entrelaçando pautas sociais ao dia a dia das narrativas. Em seu livro "Conversas entre Amigos" (2017), Frances e Bobbi, ambas com 21 anos, conhecem o casal Nick e Melissa. Desse encontro, surge uma relação peculiar entre eles. Frances, a narradora da história, se envolve com Nick ao mesmo tempo em que Bobbi se apaixona por Melissa, uma jornalista renomada.

O livro é, de fato, uma grande conversa onde se discute sobre amizade, amor romântico e monogamia em um contexto de relacionamentos extraconjugais onde os personagens estão apenas tentando se encontrar.

Na publicação de "Pessoas Normais" (2019), que marca a estreia como autora, Sally usa linguagem simples, mas aguda, ao narrar a história de dois jovens, Marianne e Connell, que descobrem a vida real entre a fragilidade de classes sociais diferentes e problemas familiares.

"Os sentimentos eram suprimidos com tamanho cuidado na vida cotidiana, forçados a caber em espaços cada vez menores, que acontecimentos aparentemente banais tomavam uma importância insana e assustadora", diz um dos capítulos de "Pessoas Normais".

O livro lançou a escrita de Sally Rooney aos quatro cantos do planeta. O jornal britânico The Guardian classificou o trabalho como "o fenômeno literário da década" e o The New York Times proclamou Rooney "a primeira grande autora da geração millennial". Embora o público geral costume apelidar "Pessoas Normais" como uma história de amor, o livro demonstra muito mais o desconforto ardente de atravessar a adolescência e entrar na vida adulta.

No terceiro romance, "Belo mundo, onde está você" (2021), desta vez mais introspectivo e discreto, Sally Rooney narra a história de Alice, Eileen, Simon e Felix, insistindo em descrever as vergonhas e vulnerabilidades dos personagens, fazendo-os saltar da página. Alice conhece Félix por um aplicativo de encontros, à medida que a melhor amiga, Eileen, percebe uma faísca de paixão surgindo pelo amigo e amor de infância, Simon.

Argumentações políticas e os contextos sociais nos quais as personagens Alice e Eileen vivem são debatidos nos e-mails que as duas amigas enviam entre si. Acredito que esse seja o livro em que mais observamos o teor político da irlandesa.

"Os seres humanos o perderam quando o Muro de Berlim caiu. Não vou entrar em outra discussão com você a respeito da União Soviética, mas quando ela morreu, a história se foi junto. Considero o século XX uma longa pergunta, e no fim erramos a resposta. Não somos uns bebês azarados por termos nascido quando o mundo acabou? Depois disso, o planeta já não tinha mais chance, e não havia chance para nós", argumenta Alice em um de seus e-mails para Eileen.

Diferente das obras anteriores, "Intermezzo" é mais ambicioso. No livro, seguimos a história de dois irmãos, Peter e Ivan, de 32 e 22 respectivamente. Ler um livro de Sally Rooney em que seguimos a perspectiva de dois homens já é uma novidade e, aparentemente, a única semelhança entre eles é o luto que estão lidando com a morte do pai. Mantendo a narrativa em relacionamentos e dilemas contemporâneos, Peter encontra-se em um relacionamento com duas mulheres, Naomi e Sylvie, enquanto Ivan se apaixona por Margaret, 12 anos mais velha.

Em um formato curto e seco, Sally Rooney usa pouco do seu tempo fazendo longas descrições de ambientes: "Lá dentro: sala de espera macabra com cadeiras quebradas, quadro de avisos, mulher de casaco impermeável sintético horroroso preenchendo uma ficha. Polícia atrás do vidro plastificado. Sobrancelhas cinzentas".

Sally Rooney expõe uma literatura sensível e, ao mesmo tempo, amarga ao falar sobre tópicos rotineiros na vida dos personagens, como uma competição de xadrez ou um final de semana na praia. "Intermezzo" se aventura no fluxo de consciência dos personagens, construindo um retrato das emoções de cada um, como um monólogo interior.

"Bem, se isso é sofrimento, ele pensa, que eu sofra. Sim. Amar quem me resta. E se um dia eu perder alguém, que eu decaia numa raiva fútil e prolongada, sim, desespero, com desejo de quebrar coisas, móveis, aparelhos. Me deixe sofrer, por favor. Para amar só essas poucas pessoas, para me saber capaz disso, eu sofreria todos os dias da minha vida", devaneia Peter em um dos capítulos.

"Intermezzo", no xadrez, significa um lance inesperado, uma forte ameaça e requer uma resposta imediata. Na música clássica, o intermezzo significa interlúdio, a transição de um trecho da peça para outro. Meticulosamente escolhido, o título representa o luto em uma vida caótica que não se paralisa, "até pensar nisso é viver".

"Intermezzo"

Quanto: R$ 77,45

Onde encontrar: Amazon