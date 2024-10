Biblioteca comunitária trabalha alfabetização de jovens e crianças em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Biblioteca comunitária Sorriso da Criança tem calendário de ações formativas

Para além dos grandes equipamentos públicos como a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), Fortaleza possui ambientes qualificados de leitura em diferentes bairros e regionais.Existentes, em sua maioria, nos bairros periféricos, esses espaços comunitários fomentam a relação com o livro por meio de inativas privadas e de Organizações Não Governamentais (ONG).

Exemplo disso é a Biblioteca Sorriso da Criança, localizada há 19 anos no bairro Presidente Kennedy, que surgiu da necessidade de ajudar as crianças e adolescentes nas tarefas escolares e pesquisas. Um dos focos da iniciativa é ensinar as crianças a lerem, além de estimular o convívio social.

Ao longo dos anos, várias pessoas gerenciaram o Sorriso da Criança. Atualmente Alessandra de Lima, Alilian Gradela e Janaina Gomes de Sena estão à frente da missão de fazer com que a paixão pelos livros toque os corações das crianças e adolescentes.

Entre as atividades estão contação de histórias, exibição de filmes, "oficina das emoções" e karaokê literário. Segundo a psicopedagoga Janaina Gomes de Sena, desde o início foi percebida a necessidade de realizar "um trabalho de formiguinha" com as crianças, para que elas percebessem a importância da leitura em suas vidas e assim pudessem enxergar um futuro de possibilidades.

"A leitura é de fundamental importância, por isso acreditamos no direito humano à leitura, instrumento de transformação social e cultural. E a arte está inserida neste contexto, através da literatura ela se manifesta", pontua a psicopedagoga.

Os encontros acontecem semanalmente, sempre trazendo novidades, com apresentações e a presença de novos mediadores que realizam contações de histórias diferentes. Janaína ressalta que esses momentos são importantes para mostrar a evolução das crianças.

"Sempre fazemos leitura compartilhada para que eles aprendam a ler, percam o medo e a vergonha, porque eles descobrem que muitos estão no mesmo processo de aquisição da leitura. E quando uma criança chega e diz que quer começar a ler, é bom demais, pois ele perdeu a vergonha e já está conseguindo ler sem ajuda", revela.

Para Janaína, o Sorriso da Criança é, acima de tudo, um espaço de acolhimento, onde crianças e jovens podem conversar sobre seus problemas do dia a dia, sentar nas almofadas disponibilizadas na sala e até tirar um cochilo, se necessário, mas sem deixar de lado os livros.

"O socioemocional é fundamental, pois desde a pandemia a saúde mental de todos os públicos ficou mais instável, então também realizamos mediações temáticas onde podemos trabalhar um sentimento, e depois continuar a roda e conversarmos sobre aquele ou outro tema que se assemelha com o que levamos para eles", detalha a mediadora sobre a oficina de emoções que acontece uma vez por mês.

As turmas são divididas por faixa etária para adequar cada formato de abordagem. No entanto, a psicopedagoga pondera que, às vezes, essa divisão não ocorre, pois muitas crianças vêm acompanhadas de familiares e preferem ficar juntas.

"Na prática, nem sempre acontece, porque tem sempre um irmão que acompanha, ou porque antes ou depois ele realiza outra atividade aqui no Sorriso e não quer perder a mediação. Mas as turmas quase se misturam. Quando acontece o Cine Pipoca, buscamos filmes que possam ter uma faixa etária maior e aí sim a divisão fica sendo crianças em um dia e adolescentes em outro", detalha Janina.

Que também chama atenção para a desigualdade social como um dos fatores que contribuem para a baixa habilidade de leitura no país.

"Nos preocupa muito o fato de adolescentes que mal sabem ler e escrever, e agora se refugiam no celular, onde nem precisa escrever, só gravar um áudio em uma linguagem bem aquém. Não sabem conversar, não conseguem se expressar numa frase inteira quando precisam conversar 'presencialmente'. Lógico que esta não é a realidade de todos, mas ela existe e é invisibilizada, porque ele está trancado em seu quarto ou na esquina com outros seus iguais", opina.

Acrescentando: "Sem falsa modéstia, é de fundamental importância a existência da biblioteca no bairro. Pois somos o único equipamento cultural da nossa comunidade. Agora concorremos com shopping que fica bem próximo e às vezes dar uma voltinha nele acaba sendo um evento familiar. Mas no dia a dia, vemos crescer o movimento da biblioteca e esperamos que volte a ser como era antes da Covid", conta a psicopedagoga sobre a importância do Sorriso da Criança no bairro.

A biblioteca recebe doações de livros de diversos gêneros. Entre as prateleiras, encontram-se clássicos da literatura brasileira, como obras de Jorge Amado e José de Alencar, além do livro do ator Lázaro Ramos, "Na Minha Pela" na versão em braile.

"Estamos sempre abertos para receber doações de livros de literatura, essas doações alimentam nossa biblioteca e quando recebemos livros que já temos em nosso acervo, doamos a outras bibliotecas comunitárias que não possuem determinado título. Mas também realizamos compras quando temos parceiros, o que é muito importante para trazer títulos novos, pois para atrair os adolescentes e jovens é preciso ter sempre novidades", conta Janaína.

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Biblioteca comunitária Sorriso da Criança .(Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Os pequenos se divertem e aprendem

Entre uma bagunça e outra durante os encontros, as crianças descobrem novos mundos a serem explorados. Isso é o que fascina a pequena Maria Clara, de 9 anos, que adora os gibis da Turma da Mônica, mas que recentemente se encantou pelo livro "Seu Rei Mandou Dizer", de Giselda Laporta Nicolelis.

No enredo, um rei tirano é destituído do poder por uma revolta popular liderada por sua própria filha, a princesa, que andava cansada de ser uma bonequinha preguiçosa. "Eu adorei essa história que a tia contou. A princesa é a heroína e ela salva todo mundo. Adoro vir para a biblioteca, eu sinto alegria aqui. É bem legal", comemora a pequena.

E ainda acrescenta que adora ler: "Eu amo ler. É o que eu mais uso na minha escola. Se eu não soubesse ler, não ia saber nada", adianta.

Já Eloise Vitória, também de 9 anos, é uma das alunas que gosta de levar livros para casa e mostrar para a família o que lê na biblioteca. "Eu perdi a conta de quantos livros eu já levei. Foram alguns, mas sempre trago de volta", conta.

O livro da vez que chamou sua atenção foi "Max, o Corajoso", de Ed Vere, e empolgada ela conta o que se passa no enredo. "O gatinho quer mostrar para as pessoas que ele é corajoso, por isso ele vai procurar um rato para se tornar um caçador", diz animada.

"Quando vem alguém de fora para contar uma história para a gente, é bem legal, eu fico ansiosa por isso. Eu adoro ouvir histórias de aventuras", acrescenta.

Para Thaissa Bruna, de 11 anos, o livro que mais chamou sua atenção foi o da Turma da Mônica sobre higienização e a importância do banho. "Eu gosto dele porque tem muitas imagens, mas também porque fala muito sobre higiene, lavar as mãos e tomar banho", conta.

E pontua as coisas que mais gosta de fazer na biblioteca: "Eu gosto de vir para cá para conversar com minhas amigas e brincar, mas também tem a leitura que a tia faz e eu presto muita atenção. É divertido".

Prêmio Pontos de Leitura

A biblioteca funciona em uma sala na associação do bairro Presidente Kennedy, que também leva o nome de Sorriso da Criança, fundada em 1986 para trabalhar com crianças, adolescentes e seus familiares.

Este ano, o espaço ganhou o Prêmio Ponto de Leitura do Ministério da Cultura (MINC), que contempla projetos que tenham contribuído para fortalecer a prática leitora em contextos urbanos e rurais no valor de R$ 30 mil.

Com esse recurso, o porjeto está conseguindo se manter durante o ano, mas segue em busca de parcerias para a manutenção da biblioteca nos próximos anos.

Sobre trabalhos voluntários, Janaina explica: "Estamos sempre abertos para receber e acolher, então quem quiser vir conhecer e, de repente, se tornar um voluntário será muito bem recebido. Recebemos também doações de alimentos, principalmente biscoitos e sucos".

Como ajudar

Doações pelo pix: 1451sorriso@gmail.com

Telefone: 85996745429

Onde: rua Planalto n. 167 - Presidente Kennedy

Horário de funcionamento e mais informações em

@bibliotecasorriso