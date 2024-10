Novo prefeito de Sobral quer projetos com a Itália

Foto: Arquivo Pessoal Presidente do Sindalimentos, Isaac Matos e o empresário Cristiano Peixoto Maia

Implantação já no início do próximo ano do Sobral Bank. Escritório de captação de investimentos para Sobral, localizado em Milão (Itália) e criação de um projeto de desenvolvimento da agricultura com orientação do Rabobank (um dos maiores bancos agrícolas do mundo). Esta é a pauta da reunião a ser realizada quinta-feira, dia 25, com os representantes da comunidade italiana no Ceará e o prefeito eleito de Sobral Oscar Rodrigues. A cidade, localizada na zona norte do Ceará, foi beneficiada há alguns anos com a chegada do primeiro grupo italiano, a Grendene, fábrica de sapatos, atualmente mantendo 38.740 funcionários com carteira assinada.

Desejando mais envolvimento e parcerias com a Itália, o prefeito eleito convocou a reunião e vai receber o banqueiro Fernando Colares e os empresários Marco Boccadoro, presidente da Comunidade Italiana no Ceará; e Francisco Ângelo De Francesco, podendo participar online Salvatore Milanese, representante de Fundos de Investimentos para a América Latina.

O desenvolvimento da atividade pesqueira pelo empresariado cearense alcança mergulhos lucrativos tanto na produção, pesquisas e comercialização como na dedicação dos muitos empresários promovendo uma gestão sustentável e benefícios socioeconômicos. A Fazenda Potiporã, de propriedade de Cristiano Peixoto Maia, é a maior produtora de camarão do Brasil, contando com cerca de 2.000 hectares de espelhos d'água, e mais a indústria de beneficiamento que processa mensalmente mais de 1.000 toneladas de camarão recebeu a visita de integrantes de 13 empresas associadas ao Sindicato das Indústria de Alimentação e Rações Balanceadas do Ceará (Sindialimentos). Em parceria com a Fiec e o Sebrae, a comitiva pôde realizar uma imersão no modelo de gestão e nos processos de modernização da fazenda, uma das pertencentes ao empresário de sucesso Cristiano Maia. Os visitantes acompanhando o desenvolvimento e modernidade de uma empresa cearense, também puderam ver de perto o funcionamento do complexo fabril são sete fábricas de gelo, que produzem diariamente 200 toneladas, utilizadas ao longo processo produtivo.

A OAB Ceará se movimenta eleitoralmente. Christiane Leitão foi o primeiro nome lançado como candidata a presidência, tendo como vice Davi Sombra. Se eleita, será a primeira mulher presidente da entidade fundada há 91 anos. Formada em Direito há 29 anos, pela UFC, Christiane destaca seu "amor à profissão, o compromisso com as causas da advocacia e da OAB que demonstrei quando do desempenho de meus mandatos como conselheira estadual, secretária-geral e vice-presidente, mais o exercício da presidência da Comissão da Mulher Advogada" elementos que "certamente me credenciam para disputar este momento histórico." E para a colunista revelou algumas de suas metas: "Aprofundar as conquistas já alcançadas por esta gestão de Erinaldo Dantas, frutos de um trabalho coletivo; aumentar a participação da advocacia nos espaços de decisão da OAB, seguir com o processo de valorização da profissão, com atenção às peculiaridades próprias à jovem advocacia, à advocacia feminina, à advocacia que se faz no interior do estado".

A INDECISÃO AINDA EXISTENTE entre os eleitores que deverão, aqui em Fortaleza, escolher, domingo, 27, o novo prefeito, provoca uma repetição de 2 palavras nos discursos e promessas dos candidatos André Fernandes e Evandro Leitão: mudanças e transformações. Para o médico psiquiatra Dr. Adalberto Barreto, "as mudanças e transformações são coisas almejadas por todos nós, em nossa vida. Mas é importante que a mudança proposta, venha de um coração cheio de amor e não de ódio. O próprio Cristo falava que a verdadeira mudança é interior, um coração cheio de amor promove uma linguagem mais assertiva, humana. Mas, quando expressa com muito ódio no coração de quem propõe, gera desconfiança. O discurso é lindo, mas a fisionomia, o tom da voz gera uma fonte de ataques, de ofensas. É importante assim, saber traduzir, ouvir bem e não deixar se iludir pelas palavras, mas ver a fonte dessas palavras se vem de um coração de amor e equilíbrio, ou de um coração ferido e magoado".

O ENCONTRO mensal do Grupo Das Azuis aconteceu, última sexta-feira, 18, no novo cenário do Piano Bar, do Ideal Clube, agora mais bonito e aconchegante. Um almoço preparado pela equipe gourmet, com a consultoria da diretora Ana Claudia Martins garantiu a execução da proposta "nada como um encontro de amores e sabores". Acompanhando as boas conversas e recordações do grupo, tinha a música direcionada aos bons da MPB. Selecionada por Fabrício Sousa Carta de vinhos e champagne harmonizadíssima com o momento, mesmo o grupo sentindo saudades de Mana Holanda, Maria Vital e Fátima Goulart em viagens.

Consuelo Dias Branco a mãe querida de Regina, Graça, Ivens Junior, Marcos e Cláudio, ganha hoje nova idade. A comemoração colorida de muita beleza reúne filhos, netos e bisnetos. Eles garantem a alegria e a dosagem máxima de carinho à aniversariante. Tem celebração de uma missa pelo Pe. Eugênio e recepção na mansão oficial da família. Ivana Castro assina o cerimonial.

AMANHÃ, COM AS BÊNÇÃOS de Deus Beatriz e Manuel Viana celebram suas Bodas de Ouro, no Barbra's Náutico,

às 20 horas.