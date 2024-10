Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 22 de outubro (22/10)

Foto: Arcervo Bia Mourão Obra "Liberté", de Bia Mourão, está atualmente exposta no Centro Cultural Banco do Nordeste

A Galeria Absurda segue com a sua terceira exposição do projeto "Absurdas Presente, Manutenção da Casa Absurda", intitulada "Tudo Nude". A mostra, que explora explora o tema nu artístico com trânsitos pela arte erótica, reúne os artistas Dan Pelegrin, seis artistas foram selecionados: Dan Pelegrin, Yuri Yamamoto, Vando Figueiredo, Raisa Chistina, Peaug e Bia Mourão. A galeria está localizada no bairro Aldeota e, nesta mostra, tem classificação etária de 18 anos.

Quando: até 30 de novembro

até 30 de novembro Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Gratuito







Portinari

Está disponível na Ameliê Restô Galeria a exposição "Portinari entre linhas", composta por releituras das obras de Candido Portinari (1903 - 1962) feitas por um grupo de bordadeiras de Fortaleza. A mostra é uma homenagem aos 120 anos do consagrado artista plástico e reúne trabalhos de 21 artistas, inspirados em 22 obras de Portinari.

Quando: terça-feira a domingo, das 11h30min às 14h30min

terça-feira a domingo, das 11h30min às 14h30min Onde: Ameliê Restô Galeria (rua Oswaldo Cruz, 2453 - Dionísio Torres)

Ameliê Restô Galeria (rua Oswaldo Cruz, 2453 - Dionísio Torres) Gratuito





Pesquisa

A Vila das Artes encerra nesta terça-feira, 22, as inscrições para o Núcleo de Pesquisa em Artes Circenses, que desenvolve atividades de pesquisa sobre circo para estudantes e artistas. As atividades acontecem nas quintas-feiras, entre os dias 24 deste mês e 28 de novembro, e terão mediação da artista Samara Garcia.

Quando: inscrições até esta terça-feira, 22

inscrições até esta terça-feira, 22 Onde: https://encurtador.com.br/620aE

https://encurtador.com.br/620aE Gratuito









Desmontagem Cinematográfica

Estão abertas as inscrições para a oficina de audiovisual "Desmontagem Cinematográfica", que dispõe de 15 vagas para formação entre os dias 11 e 17 de janeiro. Os selecionados receberão auxílio no valor de R$ 200 e terão introdução a metodologias de criação em audiovisual, assim como construção de narrativas.

Quando: inscrições até 1º de novembro

inscrições até 1º de novembro Onde: Instituto Antônio Justa (av. dos Funcionários, 277, Antônio Justa - Maracanaú, Ceará)

Instituto Antônio Justa (av. dos Funcionários, 277, Antônio Justa - Maracanaú, Ceará) Gratuito





Karaokê

Está aberto nesta terça-feira, 30, o espaço de música De Vóisse Bar, localizado no bairro Benfica. O local, que funciona exclusivamente como karaokê, tem ambiente climatizado e reúne dezenas de pessoas entusiasmadas para se divertir cantando. O público pode pedir a música que quiser e soltar a voz.

Quando: terça-feira a domingo, das 19h às 4 horas

terça-feira a domingo, das 19h às 4 horas Onde: rua dos Pracinhas, 937 - Benfica

rua dos Pracinhas, 937 - Benfica Gratuito