CasaCor Ceará 2024 abre na Praia de Iracema em evento exclusivo

Na noite desta terça-feira, 22, a 26ª edição da CasaCor Ceará abriu as portas do novo espaço em um evento exclusivo para convidados. Localizado na avenida Almirante Barroso, 500, na Praia de Iracema, o principal evento de design e arquitetura das Américas reuniu na capital cearense artesãos, designers, artistas, empresários e fornecedores na inauguração que celebrou o retorno da mostra ao bairro praiano após 13 anos.

Com o tema “De presente, o agora”, a CasaCor Ceará 2024 busca redescobrir o bairro boêmio e a vitalidade da região conhecida por suas ruas e calçadas movimentadas, bares e restaurantes lotados, comércio ativo e faixa de areia sempre presente de turistas e fortalezenses.

“Eu vejo como algo muito valioso. Na verdade, existem muitas interseções entre todas as áreas, acho que o design, ele atravessa tudo isso e, inclusive, a moda, por que não? Eu estou bem feliz de estar aqui, primeiramente, acompanhando e podendo, também, estar realizando algumas coisas com a CasaCor”, avalia o estilista cearense David Lee. O artista revela que assinou alguns dos produtos da 26ª edição do evento e acrescenta ser “super importante a gente enxergar a moda para além do vestuário”.

Somando 6 mil metros quadrados de área construída, a estrutura levantada em menos de seis meses conta com 40 ambientes assinados por 54 profissionais do setor de arquitetura, design de interiores e paisagismo. Entre os espaços que representam uma grande casa, ambientes pensados para homenagear personalidades e representar outras áreas espalhadas por Fortaleza, a CasaCor sela a parceria com O POVO e apresenta a Casa O POVO.

“Quando eu entrei eu vi meu pai e minha avó, referências na minha vida e na forma que eu conduzo O POVO. Então, quando eu os vi, eu me senti muito bem acompanhada. Esse é o espaço de todos, então nós vamos ter reuniões, vamos ter programas... É muito bom estar na CasaCor com a Casa O POVO”, declara presidente e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar.

Assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto, a Casa O POVO leva as características da sede localizada na avenida Aguanambi, 282, para o hall de entrada do novo espaço da CasaCor Ceará 2024.

“Meu pai tinha um amor particular pela CasaCor, então isso já era uma coisa habitual dele. Eu acho que agora a gente casou com a CasaCor definitivamente. E a gente está seguindo aí essa jornada histórica até o centenário. Nós começamos claramente a contagem regressiva para o 100 anos do O POVO e hoje é o início disso”, complementa Luciana Dummar.

“Poder estar aqui hoje, após 18 dias de uma cirurgia e estar recuperada, é especial”, iniciou seu discurso Neuma Figueiredo. A diretora da CasaCor Ceará adianta que, após o encerramento do evento em Fortaleza, a estrutura irá virar um “espaço multiuso” que “dará vida durante o dia” ao bairro. “Após 13 anos estamos de volta à Praia de Iracema, e acreditamos que o nosso empenho em revitalizar essa área da cidade vai dar certo”, conta.

No discurso que deu início à cerimônia de abertura da edição de 2024 da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo acrescentou: “Aqui será um lugar onde vocês poderão se inspirar em diversas formas e tamanhos do morar”. O evento em Fortaleza abre para o público geral nesta quinta-feira, 24, e segue para visitação até o dia 8 de dezembro.



CasaCor Ceará 2024

Quando: de 24 de outubro a 8 de dezembro



Onde: avenida Almirante Barroso, 500 - Praia de Iracema



Quanto: a partir de R$ 90



Instagram: @casacorceara



Site oficial: appcasacor.com.br