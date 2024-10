Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves apresentam show inédito no Theatro Via Sul

Foto: Arthur Braga/ Divulgação Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves estreiam o show "Cumplicidades" no Theatro Via Sul

Oriundos de diferentes gerações da música cearense, eles já se encontraram diversas vezes nos mais diversos projetos. E foi essa proximidade entre Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves que inspirou a criação de um projeto em parceria, onde podem compartilhar afinidades e melodias. O show "Cumplicidades" estreia no Theatro Via Sul, nesta quinta-feira, 24, às 20 horas

Edinho Vilas Boas, em entrevista ao Vida&Arte, conta que sempre admirou o trabalho de Edmar Gonçalves, com quem vai dividir um show completo pela primeira vez. "A gente já tinha se cruzado algumas vezes, mais o primeiro encontro mais forte foi no show de gravação do DVD de Evaristo Filho, parceiro dele na música 'Miragem', canção que interpretei nesta ocasião, que por coincidência aconteceu no palco do Theatro Via Sul. Depois fomos nos aproximando cada vez mais", relembra.

Em seguida, eles voltaram a se encontrar outras muitas vezes, inclusive em uma live durante a pandemia. "Foi emocionante quando cantamos juntos essa mesma música. Depois ele me convidou para cantarmos juntos na abertura do show do Xangai, que aconteceu no Theatro José de Alencar e foi mais uma momento de muita emoção para a gente e para a plateia", continua Edinho que, junto com Edmar, faz parte de uma turma de artistas que se reúnem todas as terças-feiras para aproveitar o dia de folga. "Nesses encontros, amadurecemos a ideia do show e aqui estamos", acrescenta.

A cultura cearense é um dos elementos que influenciou o show "Cumplicidades". Ela está presente do figurino à sonoridade. "A cultura do nosso estado está impregnada neste espetáculo. Nossas referências são muito parecidas, apesar de sermos de gerações diferentes", detalha Edinho, revelando que a apresentação presta homenagem a uma pessoa "importantíssima" para a música local. Porém, de acordo com suas palavras, "é uma surpresa". E ele diz mais: "o objetivo é que o público sinta a cumplicidade musical e participe de um momento especial, onde abordaremos temas como a vida, questões urgentes das cidades, amor e amizade".

Edmar Gonçalves conta que o repertório foi escolhido a partir do nome do espetáculo, "Cumplicidades", e, segundo ele, remete a uma "relação de amizade muito verdadeira". A proposta é apresentar músicas autorais e canções de outros artistas que influenciaram suas trajetórias. Edinho traz composições como "Liberdade de Viver" (parceria com Chico Araújo), "Pra sempre luz" (com Rui Faria) e "Retumbante", que deu nome ao seu disco de 2003. E Edmar chega com "Cigano", "Miragem" e "Em cima do tempo". Ele enfatiza que "essa será uma oportunidade de troca muito agradável com o público, criando um ambiente acolhedor e envolvente durante a apresentação".

Além de Edmar e Edinho, o show "Cumplicidades" conta com a participação do multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical Alan Kardec, que ao longo de mais de 20 anos de carreira lançou nove álbuns instrumentais e vários singles que tocaram em rádios e plataformas digitais no Brasil, Europa e EUA.

Junto com Alan (violão, guitarra, bandolim), Edinho e Edmar apresentam roupagens inéditas para composições de Gonzaguinha, Teca Calazans, Caetano Veloso e outros. Muito influenciados por nomes como Belchior e Fausto Nilo, entre outros grandes nomes do MPB, a intenção do show é mostrar seus trabalhos autorais e também cantar músicas desses artistas que os inspiraram ao longo de suas vidas.

Marcos Sampaio, jornalista, crítico de música e diretor do espetáculo, ressalta que, "apesar das personalidades e experiências distintas dos dois músicos, essa diversidade se transformou em uma complementaridade valiosa ao longo do tempo". Para ele, "essa colaboração foi essencial para criar uma apresentação que promete ser muito bonita". Marcos enfatiza que "eles são apaixonados pela música e, por meio da troca de ideias e opiniões, conseguiram dar vida a um espetáculo que celebra a arte de maneira autêntica e emocionante".

O show "Cumplicidades" teve sua pré-estreia em julho deste ano. Convidados para integrar as comemorações de aniversário do Centro Cultural BNB, Edmar, Edinho e Alan apresentaram ali as primeiras ideias do que queriam para esse show. Em seguida, junto com Marcos Sampaio na direção geral e da atriz Hertenha Glauce, na direção de cena, o espetáculo foi crescendo, ganhando novas cenas, iluminação e figurino próprios, e um momento especial, em que os músicos lembram a época em que se apresentavam em barzinhos, cantando o repertório mais variado possível. Com muita emoção e risadas, eles garantem que o segredo do show está mesmo na cumplicidade.

