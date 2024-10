Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 23 de outubro (23/10)

Foto: Cristiano Marques/Divulgação Hamlet como você nunca viu

O grupo teatral Prestatenção apresenta nesta quarta-feira, 23, uma adaptação teatral de "Hamlet", clássico de William Shakespeare. O projeto "Hamlet Cmo Você Nunca Viu" tem como proposta trazer uma abordagem divertida e inovadora da tragédia na obra escrita entre 1599 e 1601. Na montagem, os principais personagens são apresentados de forma cômica.

Quando: quarta-feira, 23, às 19 horas

quarta-feira, 23, às 19 horas Onde: Teatro Morro do Ouro (rua 24 de Maio, 600 - Centro)

Teatro Morro do Ouro (rua 24 de Maio, 600 - Centro) Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira), vendas antecipadas pelo Sympla





Vermelho Monet

O Cineteatro São Luiz recebe nesta quarta-feira, 23, o Cine Debate sobre o filme "Vermelho Monet", de Halder Gomes. No evento, será exibido o longa-metragem cearense e, logo depois, haverá uma discussão sobre a produção, com presença do diretor e de professores universitários das áreas de filosofia. "Quanto vale um amor original?" é o tema a ser debatido no palco com os docentes e o cineasta.

Quando: quarta-feira, 23, das 14h às 17h30min

quarta-feira, 23, das 14h às 17h30min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito



No Radar

Os ingressos para o espetáculo "Ninguém Dirá que é Tarde Demais" já estão à venda na bilheteria do Theatro Via Sul e no site Uhuul.com. A peça, que tem Arlete Salles e Edwin Luisi como protagonistas, aborda a história de dois vizinhos de prédio que se odeiam, mas acabam se aproximando depois de uma situação inusitada. Também entram em cena Alexandre Barbalho e Pedro Medina.

Quando: 13 a 15 de novembro

13 a 15 de novembro Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 19,50 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso com o cupom OPOVO40





Mostra de Teatro do Estudante

O Dragão do Mar recebe a 26ª edição da Mostra de Teatro do Estudante, que apresenta peças produzidas por jovens. Nesta quarta, 23, serão apresentadas "A Triste Partida" e "Nem Plauto.

Quando: quarta-feira, 23, às 19 horas

quarta-feira, 23, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito mediante doação de uma lata de leite em pó





O Dia Que Te Conheci

A comédia brasileira "O Dia Que Te Conheci" está em cartaz nos cinemas de Fortaleza. O filme é dirigido e roteirizado por André Novais e conta a história do bibliotecário Zeca, que todos os dias demora 1h30min para chegar ao seu local de trabalho. A sua rotina, que fica mais cansativa a cada dia, é alterada quando descobre por uma colega que será demitido. A partir dessa revelação, os dois criam vínculo inesperado.

Quando e onde: Ingresso.com