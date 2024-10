Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 24 de outubro

O SANTO Santo Antônio Maria Claret

Nasceu em Sallent, próxima de Barcelona, em 1807. Dedicou-se à atividade de tecelão junto com o pai, mas abandonou tudo e ingressou para o seminário. Aos 28 anos, foi ordenado sacerdote. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mal tinha fundado a Congregação, tornou-se arcebispo de Santiago de Cuba, onde defendeu os oprimidos da ilha. Evangelizou milhares de almas por meio de missões populares e muitos escritos. Em Cuba, em 1855, fundou o ramo feminino da Congregação, as Religiosas de Maria Imaculada. Ligado à monarquia espanhola, seu destino mudou, em 1868: foi exilado em Paris, onde continuou as pregações. Faleceu em 1870.