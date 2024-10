Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 24 de outubro (24/10)

Foto: Jorge Bispo/Divulgação Lulu Santos faz show em Fortaleza no Iguatemi Hall

O Iguatemi Hall é palco para o cantor e compositor Lulu Santos neste sábado, 26. O artista retorna a Fortaleza para o show "Barítono", que reúne sucessos e celebrações pelos seus 70 anos de vida e 50 anos de carreira. O repertório é formado por músicas como "Toda Forma de Amor", "Um Certo Alguém", "Sincero", "Tempos Modernos", "Apenas Mais Uma de Amor" e "Assim Caminha a Humanidade".

Quando: sábado, 26, às 21h30min

sábado, 26, às 21h30min Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 130; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall





Fica Comigo

Com programação gratuita, a 3ª edição da Bienal Criança - parte da VII Bienal Internacional de Dança do Ceará - apresenta o espetáculo "Fica Comigo". Na sexta, 25, a peça é encenada no Cuca Jangurussu. No sábado, 26, no Teatro Dragão do Mar.

Quando: sexta, 25, às 15 horas; sábado, 26, às 18 horas

sexta, 25, às 15 horas; sábado, 26, às 18 horas Onde: Cuca Jangurussu (av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu) e Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cuca Jangurussu (av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu) e Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; programação completa no site





Tony Gordon

Vencedor do The Voice Brasil 2019, o cantor Tony Gordon se apresenta em Fortaleza nesta quinta-feira, 24. O artista sobe ao palco do Pub 5 Elementos para seu primeiro show na Cidade. Ele leva ao público repertório do trabalho "Black and White" (2022), que celebra sua conexão familiar com produção assinada por seu filho, Will Gordon. A noite também reúne as bandas Ster (às 20 horas) e Mavericks (meia-noite).

Quando: quinta-feira, 24, às 22 horas

quinta-feira, 24, às 22 horas Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota) Quanto: R$ 190; vendas no site Sympla





Silvero & Belchior

O cantor e ator Silvero Pereira realiza mais um show do projeto "Silvero Interpreta Belchior" nesta sexta-feira, 25. A apresentação ocorre em alusão aos 10 anos do shopping RioMar Fortaleza e tem repertório de sucessos.

Quando: sexta-feira, 25, às 19h30min

sexta-feira, 25, às 19h30min Onde: Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Moisés Loureiro

O ator, diretor, humorista e roteirista cearense Moisés Loureiro apresenta no Theatro Via Sul neste sábado, 26, o espetáculo "Não Vote em Mim - O Ato Final 2º Turno". Criado durante o ano de 2016, o trabalho compõe uma sátira da vida política cearense e aborda os eventos e personagens mais marcantes da corrida eleitoral do Ceará.

Quando: sábado, 26, às 20 horas

sábado, 26, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu





Graviola, Presente

Nesta sexta-feira, 25, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) recebe a exposição fotográfica "Graviola, Presente". Com imagens feitas por crianças da comunidade da Graviola, localizada no Centro, a mostra é resultado da 3ª edição do projeto "Se Essa Casa Fosse Minha", promovido pela Rede Cria.

Quando: segunda a sexta-feira, das 9h às 20 horas; e aos sábados, das 9h às 17 horas

segunda a sexta-feira, das 9h às 20 horas; e aos sábados, das 9h às 17 horas Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





CasaCor Ceará

A CasaCor Ceará chega à 26ª edição a partir desta quinta-feira, 24. Neste ano, o tradicional evento ocorre na Praia de Iracema. Os 40 ambientes ocupam 6 mil metros quadrados de área construída dividida em dois andares com lofts, estúdios, apartamento completo, ambientes inovadores e ampla área externa e arborizada. O tema desta edição é "De Presente, o Agora" e pensa no bem-estar e na sustentabilidade. A mostra também tem espaço exclusivo do O POVO.

Quando: abertura nesta quinta-feira, 24, das 16h às 22 horas; disponível até dezembro

abertura nesta quinta-feira, 24, das 16h às 22 horas; disponível até dezembro Onde: CasaCor Ceará (av. Almirante Barroso, 500 - Praia de Iracema

CasaCor Ceará (av. Almirante Barroso, 500 - Praia de Iracema Quanto: a partir de R$ 90; ingressos no site

a partir de R$ 90; ingressos no site Mais informações: Instagram