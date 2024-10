Com sabor marcante, doces árabes ganham destaques em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-10-2024: Doces árabes. Na foto, a cafeteria Chacra. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Quando pensamos na culinária árabe, a primeira coisa que podemos citar é uma gastronomia cheia de riqueza, variedades, gosto marcante e forte no nosso paladar.

Mas o que não se pode deixar de fora são os doces, um verdadeiro capítulo a parte dessa história, capazes de fazer até os deuses implorarem por mais uma rodada todos os dias.

Alguns deles chegam a ser regados de algumas especiarias bem específicas, como a famosa flor de laranjeira ou água de rosas. Damasco, pistache e amêndoas, também são elementos usados com frequência nas receitas.

A confeitaria árabe tem mais açúcar do que os brasileiros estão acostumados no dia a dia, mas, ainda assim, caiu no gosto do país.

A exemplo podemos citar a torta de massa folhada chamada de baklava, a sobremesa atayef que é uma panqueca recheada com uma espécie de pudim de leite chamado ashta e os doces de knafeh, feitos principalmente de massa folhada ou semolina, recheada com queijo ou creme.

Em Fortaleza, alguns lugares já aderiram aos encantos e sabores da gastronomia, oferecendo cardápios repletos de tradições e que levam em seus sabores segredos de família, para quem desejar saber mais sobre a culinária e apreciar uma nova iguaria.



Asmar's

Localizada em um quiosque no shopping Riomar, a Asmar's Doces Árabes é uma confeitaria tradicional que oferece uma experiência gastronômica única para quem gosta de se aventurar por novos sabores.

Lá é possível encontrar várias opções de doces, feitos especialmente em Foz do Iguaçu por um chef de cozinha sírio, garantindo uma experiência como se estivesse provando diretamente lá.

As iguarias feitas à base de massa levam 21 folhas de massa extra-fina, muito delicada e crocante, sendo finalizadas com uma calda de essência de rosas e vendidas no peso, ao preço de R$ 24,50 por 100 gr.

"Escolhemos as baklavas pelo sabor típico, pela forma como eram combinadas com o café, e pelo sabor incomparável", explica o proprietário, Italo Parente.

O tradicional café turco feito na areia a 300 graus celsius também é um dos diferenciais. Preparada à moda turca, a bebida é colocada nas rakwes (utensílios próprios para ir ao calor) fazendo com que o café não precise ser coado, decantando rapidamente, custando R$ 25 e servindo generosamente duas pessoas.

Ao chegar na mesa, o período estimado para receber o café é de apenas dois minutos, tempo cronometrado por uma ampulheta.

Vale ressaltar que toda louça é árabe com um glamour de peças douradas e trabalhadas à mão.

O chá preto de cabeça de cavalo, direto do Sri Lanka, também faz parte do cardápio.

Quando: todos os dias , das 10h às 22 horas

todos os dias , das 10h às 22 horas Onde: Shopping Riomar- rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu e Shopping Iguatemi -Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Shopping Riomar- rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu e Shopping Iguatemi -Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Instagram: @asmarsfortaleza

Chacra Cafeteria

"Um negócio de família", é como descreve Hicham Chacra, sócio da Chacra cafeteria localizada no Guararapes em Fortaleza. A ideia de criar a casa especializada em culinária árabes surgiu em 2014, quando descobriram um café diferente do vendido no supermercado, um café especial.

Desde então, foram cursos e várias visitas feitas por fazendas cafezeiras espalhadas pelo Brasil. Na Chacra Cafeteria existem 24 grãos de cafés especiais. Para o expresso é usado um grão chamado tiger, em referência ao café expresso tigrado, que seria o expresso perfeito, ou seja, aquele que tem crema, corpo e brilho.

Para os chamados filtrados ou coados, na expressão mais comum, existem vários métodos de extração como a prensa francesa, o V60 (um método japonês), a clever (um método de taiwan) e a Chemex (método americano).

"Além do próprio coador de pano e do IBRIK, que é o método utilizado para a extração do café árabe, ou mundialmente conhecido, como o café turco", explica Hicham Chacra.

abrir (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-10-2024: Doces árabes. Na foto, a cafeteria Chacra. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Para Hicham, o café árabe é feito como muitos brasileiros aprendem a fazer, com pó e água fervida em uma chaleira sem passar pelo coador. A diferença está na utilização de algumas especiarias, como cravo, cardamomo e anis.

O café turco, feito com o grão moca, acompanha tâmaras, fruta do deserto e pode ser servido para até três pessoas, custando R$ 28.

No cardápio, a inclusão da comida árabe ocorreu por fazer parte da história familiar dos proprietários, com seus ascendentes, imigrantes libaneses, que radicaram no Nordeste e fizeram da região sua nova casa.

Os doces ganham destaques com os de baklawa de castanha de caju, pistache, cheesecake de baklawa de castanha de caju, atayef, knefeh jibneh, makaroon kacheb e nammoura.

abrir (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-10-2024: Doces árabes. Na foto, a cafeteria Chacra. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Os doces libaneses possuem em sua base a massa filo e a farinha de semolina. No caso do baklawa, a massa é recheada com castanha de caju, nozes ou pistache, sendo processados numa mistura de canela e açúcar, sendo a massa recheada, em seguida, assada no forno e embebida no mel de flor de laranjeira.

A porção de baklawa de castanha de caju sai por R$ 14; a de baklawa de pistache custa R$ 18 e as fatias do cheesecake de baklawa de castanha de caju custa R$ 22 e a fatia de cheesecake de baklawa de pistache custa R$ 26.



Farhat Culinária Árabe

O restaurante Farhat, no Meireles, é especializado em comidas árabes e seu cardápio é composto por uma variação de pratos entre saladas, antepastos, pratos salgados e doces. A balewa da casa tem como base um folheado de castanha com uma deliciosa calda de água de rosas, assim como o de tâmara. Existem ainda esfihas de chocolate e cheesecake pistache.

abrir (Foto: Reprodução/ Instagram )Outra opção de doce disponível na Farhat Culinária Árabe é o delicioso cheesecake de pistache

Quando: dom a sáb das 11h30 às 15 horas

dom a sáb das 11h30 às 15 horas Onde: Rua Silva Paulet, 958 - Meireles

Rua Silva Paulet, 958 - Meireles Instagram: @restaurantefarhat



Conheça outras opções de doces árabes

Luqaimat: a iguaria árabe é um bolinho encharcado em calda de açúcar e aromatizado com cardamomo, além de ser macio e fofo por dentro e crocante por fora

Kunafa: esse doce reúne um mix de sabores ao misturar pistache com o salgado do queijo, manteiga e nozes.

Basbousa: é um bolo feito de coco e coberto com amêndoas, além de seu preparo levar farinha de sêmola envolto em muita calda que o deixa molhadinho.