Confira a agenda cultural desta sexta, 25 de outubro (25/10)

Foto: Fort Pics/Divulgação Bailão Nerd

Nesta sexta-feira, 25, a Vibe 085 organiza a festa "Bailão Nerd", com atrações musicais e dinâmicas. O evento conta também com um fliperama liberado a noite toda, Tinder Otaku, decoração de Halloween, concurso do melhor Cosplay da noite, Karaokê Otaku e rodada de vodca saborizada distribuída pelo DJ.

Quando: sexta-feira, 25, a partir das 21 horas

sexta-feira, 25, a partir das 21 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 50, vendas pelo Sympla

R$ 50, vendas pelo Sympla Classificação: 18 anos

18 anos Mais informações: @vibe085pub



Halloween do Floresta

O Floresta Bar realiza nesta sexta-feira, festa de halloween, com programação musical que inclui a banda Killer Queen, Music Vice e o grupo Os Fabulosos Letrados. O evento conta também com um concurso de fantasias que premia os três melhores lugares com passe livre para os eventos do bar, ingressos para a festa de Réveillon e voucher para o rodízio do restaurante.

Quando: sexta-feira, 25, às 18 horas

sexta-feira, 25, às 18 horas Onde: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 35 (ingresso social pelo Sympla)

a partir de R$ 35 (ingresso social pelo Sympla) Mais informações: @floresta_bar



Coisas de Sala de Aula

Nesta sexta-feira, 25, a obra "Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas - Volume II" será lançada no auditório do IFCE. Produzido por 27 autores cearenses, o livro reflete sobre vida em crônicas.

Quando: sexta-feira, 25, às 19h30min

sexta-feira, 25, às 19h30min Onde: Auditório do IFCE Fortaleza (Av. Treze de Maio, 2081 - Benfica)

Auditório do IFCE Fortaleza (Av. Treze de Maio, 2081 - Benfica) Quanto: R$ 40 (lançamento) e R$ 45 nas livrarias



R$ 40 (lançamento) e R$ 45 nas livrarias Onde comprar: Livrarias Leitura

Lascívia Night

Com ambiente integralmente decorado para o Halloween, o Mangagá Pub realiza nesta sexta-feira, 25, a sua festa do Dia das Bruxas. A noite conta com um line-up composto pela Dj Lola Mel, Dj Dusk Deni e Dj Jojonps, e por um concurso de fantasias.

Quando: sexta-feira, 15, das 21 às 4 horas

sexta-feira, 15, das 21 às 4 horas Onde: Mangagá Pub (Rua General Bezerril, 373)

Mangagá Pub (Rua General Bezerril, 373) Quanto: R$ 15 (ingresso solo) e R$ 24 (duplo)

R$ 15 (ingresso solo) e R$ 24 (duplo) Vendas: pelo Sympla

pelo Sympla Infos: @lasciviafilme



Menino do RH

O humorista Michael Rodrigues apresenta nesta sexta-feira, 25, o stand-up "Menino do RH" no Teatro Chico Anysio. Ele, que é conhecido por misturar misturam humor e conteúdos relacionados à área de Recursos Humanos, traz suas vivências profissionais para tentar arrancar risos do público. Por meio de situações cotidianas no escritório, ele promete também levar conteúdo informativo para a plateia.