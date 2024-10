Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 26 de outubro

Dá espírito alegre, maneiras agradáveis, cortesia e paixão pelo sexo oposto. Confere a paz e felicidade conjugal. O gênio contrário domina tudo o que é nocivo aos seres vivos; desune os cônjuges, inspira o gosto do celibato e os maus costumes. Pessoa carinhosa, vaidosa, positiva, impaciente, intuitiva, honesta, acredita em um propósito, é familiar, age com justiça.

O SANTO Santo Evaristo

Segundo o Liber Pontificalis, era grego de Antioquia, como o pai judeu, chamado Judas, nascido em Belém. No exercício de seu pontificado, aparecem duas lendárias disposições tomadas por ele. A distribuição dos sacerdotes de Roma nos 25 títulos ou igrejas paroquiais da cidade, que teriam sido instituídas por São Cleto. Pedro já havia estabelecido sete diáconos, Evaristo decidiu que os diáconos estivessem ao lado do bispo enquanto este pregava e proclamava o prefácio da missa, para testemunhar a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Evaristo morreu em 105. Uma tradição antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano, e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro.