Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 26 de outubro (26/10)

Foto: Museu da Imagem e do Som/Divulgação Filme "Chico da Silva", de Pedro Jorge de Castr, foi restaurado digitalmente pelo MIS-CE

A partir do Programa Vizinhanças, o Cinema do Dragão e o Museu da Imagem e do Som do Ceará celebram o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual com duas obras. Será exibido "Homens Trabalhando", de Hélio Rola, tanto em seu suporte original, 8mm, como também a versão digital em DCP. Além disso, o público confere "Chico da Silva" (foto), de Pedro Jorge de Castro. Os filmes foram restaurados digitalmente pelo MIS-CE.

Quando: sábado, 26, às 16 horas

sábado, 26, às 16 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Esquina Brasil

A cantora cearense Vannick Belchior, filha de Belchior, se apresenta neste sábado, 26, às 18h30min, no restaurante Esquina Brasil. No palco, ela leva ao público canções do seu EP "Das Coisas que Aprendi nos Discos".

Quando: sábado, 26, a partir das 15 horas

sábado, 26, a partir das 15 horas Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 30; couvert é R$ 10

Dilsinho

Nome do pagode romântico, o cantor Dilsinho retorna a Fortaleza neste sábado, 26, para o evento Cerveja, Pagode e Forró (CPF). A festa Diego Facó, Karenzinha, Thiago Freitas e mais.

Quando: sábado, 26, às 16 horas

sábado, 26, às 16 horas Onde: Sunrise Beach Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Praia do Futuro)

Sunrise Beach Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 120

Papai Noel

Ainda não é dezembro, mas a temporada de recepção ao Papai Noel na Região Metropolitana de Fortaleza já começou. Neste sábado, 26, o Terrazo Shopping tem a presença confirmada do bom velhinho, que chega ao empreendimento após sobrevoo de helicóptero pelo Centro do Eusébio e arredores do shopping. O evento reúne apresentação de ballet, espetáculo teatral, cortejo de personagens natalinos e inauguração de decoração temática. Ele estará disponível para fotos diariamente até o Natal.

Quando: a partir das 16 horas; chegada às 17h30min

a partir das 16 horas; chegada às 17h30min Onde: Terrazo Shopping (Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu)

Terrazo Shopping (Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu) Gratuito