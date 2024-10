Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 27

Foto: Divulgação Musical "Uma Noite em Ritmo Quente"

Acontece neste domingo, 27, o espetáculo "Uma Noite em Ritmo Quente", inspirado no filme vencedor do Oscar e do Globo de Ouro "Ritmo Quente" (Dirty Dancing). A produção aborda temas que ainda hoje são temas conflituosos na sociedade, como violência contra a mulher, desigualdade social e protagonismo feminino.

Quando: 27 de outubro, às 17 horas

27 de outubro, às 17 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 40 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40





Circuito Halloween

O Iguatemi Bosque organiza para este domingo, 27, uma programação infantil de caça aos doces na Praça do Artista. A atividade infantil faz parte do Circuito de Halloween e dará às crianças brincantes um mapa com as lojas que participam da brincadeira.

Quando: domingo, 27, às 16 horas

domingo, 27, às 16 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito

Caindo Na Real

Segue em cartaz neste domingo, 27, a comédia brasileira "Caindo Na Real", com Evelyn Castro, Belo e Victor Lamoglia no elenco. O filme tem tom futurista e aborda a vida de uma funcionária de lanchonete, Tina, que descobre que é uma rainha quando um golpe restaura a monarquia no Brasil. Em meio a uma reviravolta, a protagonista passa a viver dividida entre um barão elegante e um motoboy pagodeiro, que sempre lutou pelo seu coração.

Quando e onde: Ingresso.com





Emília Detetive

Estreia neste domingo, 27, o espetáculo infantil "Sítio do Pica-pau Amarelo: Emília Detetive", no Teatro Chico Anysio. A peça apresenta a jornada da famosa boneca de pano que passa a trabalhar como detetive com a ajuda da sua fiel parceira, a Narizinho.

Quando: domingo, 27, às 19 horas

domingo, 27, às 19 horas Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: a partir de R$ 15, vendas pelo Sympla

Maníaco do Parque

Segue disponível no Prime Video o longa-metragem "Maníaco do Parque", que conta a história do maior serial killer brasileiro, acusado de atacar 21 mulheres, assassinando e escondendo seus corpos no Parque do Estado de São Paulo. O filme é protagonizado pelo cearense Silvero Pereira e também conta com a atriz Giovanna Grigio no elenco, que dá vida a uma repórter que investiga o caso.