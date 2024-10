Confira a programação desta segunda-feira, 28 de outubro

Foto: Samuel Setubal Museu da Imagem e do Som promove programação de férias

Marechal Casimiro Montenegro Filho, cearense que fundou o ITA, é homenageado homenagem no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) nesta segunda-feira, 28. É exibida a obra "Montenegro - O Marechal do Ar Que Sonhou o Futuro". O evento celebra os seus 120 anos e conta participações de Fernando Morais, biógrafo que escreveu sobre Montenegro, e Cláudio Kahns, produtor audiovisual que está à frente de um projeto de filme sobre o cearense.

Quando: segunda, 28, às 19 horas

Onde: Sala imersiva do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito e aberto ao público





Foco Thai

Segue aberta para visitação na B Galeria da Fastframe a exposição "Foco Thai". O fotógrafo Vicente Abreu apresenta ao público 1 7 imagens reproduzidas em fine art, papel algodão, papel fotográfico e canvas sobre a Tailândia, mostrando as múltiplas facetas de um país rico em história, espiritualidade, beleza natural e modernidade urbana. Essa é a primeira exposição individual de Vicente Abreu.

Quando: segundas às sextas, das 9h às 18 horas, e aos sábados, das 10h às 14 horas

Onde: B Galeria - Fastframe (Avenida Padre Antônio Tomás, 2291 - Aldeota)

Gratuito





Vila das Artes

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes promove nesta segunda-feira, 28, o fechamento da 3ª turma e a abertura da 4ª turma do curso de Conexões Contemporâneas. O evento se inicia às 18h30min, com a aula inaugural da 4ª turma, lançamento do catálogo e entrega de certificados da 3ª turma do curso de Conexões Contemporâneas.

Quando: segunda, 28, às 18h30min

Onde: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221)

Gratuito





Parque de Dinossauros

Até o fim de outubro, o Alchymist Prehistoric Park promove programação especial para crianças e suas famílias. Ao comprar o combo de acesso ao parque e à Lagoa Encantada, crianças ganham kit lanche com cachorro-quente e refrigerante.

Quando: aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 19h30min (Prehistoric Park) e das 9h às 18 horas (Lagoa Encantada)

Onde: Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia

Quanto: R$ 99,90 (combo por pessoa)

Vendas: site alchymistprehistoricpark.com.br, bilheteria e WhatsApp (85) 98195-6232





Humor

O comediante, ator e youtuber Raphael Ghanem realiza até quinta-feira, 31, apresentações do seu espetáculo de stand up comedy "Se É Que Você Me Entende". Ele sobe ao palco do Theatro Via Sul com texto 100% autoral e sem auxílio de figurinos, perucas e adereços. O espetáculo tem 65 minutos de duração e reúne suas histórias de vida, suas análises de relacionamento, além de causos do dia a dia.

Quando: segunda-feira, 28, a quinta-feira, 31, às 20 horas e às 22h30min

Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 55; vendas no site Uhuu