Princesa Zelda estreia como protagonista em 'Echoes of Wisdom'

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom marca um momento histórico na série, colocando a Princesa Zelda como protagonista pela primeira vez desde 1986. O jogo combina elementos clássicos dos títulos anteriores com inovações que renovam a experiência, tornando-o acessível tanto para veteranos quanto para novatos.

Em termos de narrativa, Echoes of Wisdom oferece uma história simples, porém eficaz. Com a ausência de Link, Zelda assume a missão de salvar Hyrule dos misteriosos rasgos que surgem pelo reino. A dinâmica entre Zelda e seu companheiro Tri adiciona camadas à trama, e a presença de personagens familiares torna a jornada ainda mais especial. O enredo flui bem, lembrando jogos como A Link to the Past, mas com um frescor que mantém o interesse do jogador do início ao fim.

Controlar Zelda é fácil e divertido. A nova Tri Rod, uma varinha mágica que invoca objetos e criaturas derrotadas, enriquece o jogo. No começo, pode ser difícil gerenciar os 127 "Ecos" disponíveis. Para ajudar, use as funções de Último Uso e Mais Recentes, que aceleram a escolha durante batalhas ou quebra-cabeças. Testar combinações diferentes de Ecos pode criar estratégias criativas e eficazes, tornando o jogo mais interessante.

Os gráficos são um destaque à parte. Com um estilo que lembra um diorama de brinquedos, cada área de Hyrule é rica em detalhes e cores vibrantes. A estética plastificada dá vida ao mundo, fazendo com que pareça que estamos assistindo a um conjunto de brinquedos ganhando vida. Mesmo com alguns pequenos problemas de desempenho, como quedas de quadros em áreas abertas, a qualidade visual mantém o jogador imerso na aventura.

A trilha sonora e os efeitos sonoros complementam perfeitamente o ambiente. As músicas são cativantes, trazendo remixes de temas clássicos que despertam nostalgia. Os sons ambientais e os efeitos durante as batalhas são claros e contribuem para a atmosfera, sem se tornarem intrusivos ou cansativos.

A rejogabilidade é garantida graças à quantidade de conteúdo opcional. Além da campanha principal, há diversas missões secundárias, colecionáveis e desafios que prolongam a duração do jogo. A possibilidade de explorar diferentes estratégias com os Ecos incentiva o jogador a revisitar áreas e descobrir novas formas de superar obstáculos.

Entre os pontos positivos, destacam-se a inovação no gameplay com o uso dos Ecos, a charmosa direção de arte e a satisfação de ver Zelda como protagonista. Por outro lado, alguns podem sentir falta do tradicional combate com espada, e as quedas de desempenho em certas áreas podem ser frustrantes. Uma melhoria na interface de seleção dos Ecos tornaria a experiência ainda melhor, talvez com opções de personalização de atalhos.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom é uma adição valiosa à série, trazendo inovação sem perder a essência que conquistou fãs ao longo de décadas. É uma aventura que celebra o legado de Zelda, ao mesmo tempo em que abre caminho para novas possibilidades.



